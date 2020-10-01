Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, засвітила бюст в сміливому декольте

Красуня пишається своїми пишними формами, тому завжди вибирає найвідвертіші вбрання, пише Politeka.net. Цього разу зірка постала в спокусливому топіку.

Модель розмістила відповідний знімок у своєму сторіз Instagram.

У кадрі красуня позувала сидячи, виставивши напоказ неймовірні розміри - соковита крихітка. Груди ледь не вистрибували з безсоромного вирізу. Топік обтягнув розкішні форми, ще більше підкреслюючи.

Крім того, його крій відмінно виділив тонку талію Анастасії.

Зірка одягла плісировану спідничку на резинці, яка чудово сиділа на стегнах.

Аксесуари доповнили стильний і відвертий образ. Модель розпустила довге рівне волосся і направила голову вбік.

Пишні вії і пухкі губи були підкреслені косметикою.

У сторіз пост не зібрав багато коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, красуні написали багато компліментів в особистому листуванні.

Зараз на сторінку зірки підписані 11,6 мільйона користувачів мережі, велика частина з яких активно лайкає і коментує будь-який пост знаменитості.

Нагадаємо, Анастасія Квітко відпочивала на білому шезлонгу. Зірка позувала в білому бікіні. Крихітний ліфчик підстрибнув на великих грудях і показав частину апетитних місць. Ліфчик стиснувся посередині, завдяки цікавому крою.

Модель злегка вигнулася, щоб підкреслити округлі стегна. Плавки підстрибнули вище стегон.

Даний архівний кадр був оприлюднений на фан-сторінці моделі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів