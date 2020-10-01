Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, засвітила бюст в сміливому декольте
Красуня пишається своїми пишними формами, тому завжди вибирає найвідвертіші вбрання, пише Politeka.net. Цього разу зірка постала в спокусливому топіку.
Модель розмістила відповідний знімок у своєму сторіз Instagram.
У кадрі красуня позувала сидячи, виставивши напоказ неймовірні розміри - соковита крихітка. Груди ледь не вистрибували з безсоромного вирізу. Топік обтягнув розкішні форми, ще більше підкреслюючи.
Крім того, його крій відмінно виділив тонку талію Анастасії.
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Зірка одягла плісировану спідничку на резинці, яка чудово сиділа на стегнах.
Аксесуари доповнили стильний і відвертий образ. Модель розпустила довге рівне волосся і направила голову вбік.
Пишні вії і пухкі губи були підкреслені косметикою.
У сторіз пост не зібрав багато коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, красуні написали багато компліментів в особистому листуванні.
Зараз на сторінку зірки підписані 11,6 мільйона користувачів мережі, велика частина з яких активно лайкає і коментує будь-який пост знаменитості.
Нагадаємо, Анастасія Квітко відпочивала на білому шезлонгу. Зірка позувала в білому бікіні. Крихітний ліфчик підстрибнув на великих грудях і показав частину апетитних місць. Ліфчик стиснувся посередині, завдяки цікавому крою.
Модель злегка вигнулася, щоб підкреслити округлі стегна. Плавки підстрибнули вище стегон.
Даний архівний кадр був оприлюднений на фан-сторінці моделі.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".
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