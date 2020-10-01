Відома модель Сьюзі Кортес, господиня найкрасивіших сідниць, показала себе в незвичайному жаркому вигляді

На фото Сьюзі позувала в червоних стрінгах і без бюстгальтера. Модель розгорнулася спиною і сіла навпочіпки, демонструючи п'яту точку перед камерою. Волосся було у Кортес розпущене, а образ доповнила зірка білими кросівками без шкарпеток. Фото вийшло дуже спокусливим, адже сідниці у дівчини були ідеальними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Хочу бути схожим на тебе", "прекрасний наряд", "Приєднуйся до мене, любов", "як смачно", "я люблю тебе від щирого серця, моя любов, я поцілував тебе", "як я можу мати тебе такий, любов моя, або ти дуже скупердяйка", "з кожним днем прекрасніше неймовірно", "який гарний фото", "дуже-дуже гаряча і цікава дівчинка".

Повідомлялося, що знаменита модель Сьюзі Кортез показала оголене тіло у всій красі.

Сьюзі, яка стала переможницею престижного конкурсу Міс бум Бум, влаштувала «голий» протест на футбольному полі. Вона позувала перед камерами в гетрах і кросівках.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць блиснула ідеальним "горішком", розвернувшись спиною

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