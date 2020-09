View this post on Instagram

Пристрасті на паркеті #танціззірками не вщухають. У п'ятому прямому ефірі Ольга Фреймут (@freimutolia) у відповідь на коментарі суддей презентувала їм оригінальні подарунки 🔥 Повний випуск шоу переглядай на 1+1 video за посиланням в сторіз.