Телеведуча, зірка "Ревізора" Ольга Фреймут відзначилася черговою витівкою під час останнього ефіру " Танців з зірками"

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці каналу "1+1" в Instagram опублікували кадри конфлікту Фреймут з суддями шоу примою-балериною Катериною Кухар і хореографом Владом Ямою (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

Ольга піднесла нежидані подарунки членам журі, супроводивши презент колючими словами:

"Хочу подарувати такі ножиці для вишивання. Тому що вишивання заспокоює нерви-вони у тебе є ще. Якщо щось захочеш обрізати, язичок собі можеш ... ну, раптом...",- звернулася Фреймут до Кухар.

"Оля, я тебе дякую, я думаю, що ми з Машею візьмемо тебе в своє падетруа", - гідно відповіла їй балерина.

Якщо раніше" склочна " Ольга конфліктувала тільки з Кухар, то тепер під роздачу потрапив і Яма.

"Влад, за етикетом" мущинчик "не може робити зауваження жінці при людях, не може" мущинчик " багато скаржитися. "Мущина" більше мовчить, а не говорить, чого не скажеш про тебе, Влад. Тому я буду працювати над своїм танцем, над підтримкою Ілля буде працювати, а ти, Влад, працюй над манерами, тому ось тобі книга "етикет", - заявила Фреймут.

Користувачі не на жарт розійшлися в коментарях, думки яких розділилися. Одних захоплює зухвалість і сміливість Ольги, інші ж назвали її невихованою. Більш того, намагаючись пояснити поведінку ведучої, українці припустили жартома, що у неї є якісь домовленості з телеканалом.

"Фреймут прийшла до шоу, як учасниця, а не експерт з манер. і як учасниця нехай слухає коментарі суддів, які займаються своєю справою. і як би вони не судили-це їх власне безпосереднє право. А Ольга, на жаль, дуже невихована людина, демонструє це з ефіру в ефір"

"Права на 100% Фреймут давно пора язичок підстригти"

"Така поведінка не має виправдання🙈 🙈 🙈. Шкода партнера 🙄він шикарний"

"Мені здається, це все сценарій для підняття рейтингу 👍"

"Нахамила на рівному місці) вже б не заїкалася про етикет😂 дискредитувала себе повністю"

"Фреймут 👍 я захоплююся нею 😍"

"Оля Молодець! Браво!"

"Щодо Влада перебір... 🗿 Оля зупинись. За Влада горою"

"Фреймут вже берег не бачить. Тільки і показує свою невихованість. Сильно багато бере на себе ця зірка"

"Я так розумію, що Ольгу взяли в шоу за умови, що з нею в кожному випуску будуть "скандали-інтриги-розслідування"?"- "як на мене, то це очевидно, а натомість пообіцяли роботу на плюсах"

Нагадаємо, що Фреймут публічно відчитала Яму, назвавши його "мужчинчиком": "Влад, працюй над...".

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