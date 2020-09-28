Вдова загиблого українського співака Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) Світлана Бабійчук розповіла про те, як він святкував дні народження

Дружина артиста зазначила, що зазвичай у свій день народження Скрябін виступав на концертах. Про це Бабійчук розповіла в ефірі "світового життя".

Але ось, 46-річчя Андрій Кузьменко відзначив по-особливому.

«Ми були перед тим у Грузії. Нас дуже хотіла здивувати грузинська кухня, але не здивувала. Коли приїхали з Грузії ми плювалися вином та їжею. Якраз випало на його день народження, коли він вдома і ми зробили справжню грузинську кухню! І хто цього дня телефонував йому та вітав, усі були в нас вдома. Тільки хвіртка відкривалася, заходили якісь люди, я навіть досі не знаю, хто вони і це було дійсно свято. Усе закінчилося вранці. Грала його улюблена музика 90-х, якось без претензій сусідів було», - розповіла вдова Андрія Кузьменка.

Популярні новини зараз

Переведення годинників у 2020 році: українців попередили про важливу зміну, "в останню неділю місяця..."

Невгамовна Тодоренко без сорому задерла спідницю і показала, чим спокушає Топалова: "Богиня"

Нацбанк попередив про важливі зміни, якими гривнями не можна буде розплачуватися: "З 1 жовтня..."

Біда в родині найбагатшої української співачки, зірка не стрималася: "Так виглядати перед смертю..."
Показати ще

Раніше Світлана Бабійчук розповідала, що після смерті чоловіка займається його спадщиною.

"Дуже багато всього. Це надзвичайно важко. Бувають дні, коли ти тиждень цим всім переймаєшся і потім ніякий, але час є час", - розповів вона.

Нагадаємо, Андрій Кузьменко і Світлана Бабійчук одружилися в 1994 році. Вони навчалися в паралельних класах.

14 вересня 1997 року у них народилася дочка Марія-Барбара.

кузьма з дочкою

Світлана і Андрій прожили в шлюбі 21 рік.

«Що він мене навчив – це любити життя. Любити кожну мить і любити людей, прощати їм все. І ще одне, що він мене навчив – закомплексовану скромну дівчинку – що кожен має право на помилку», - розповідала Світлана Бабійчук.

Нагадаємо, дочка Кузьми Скрябіна виросла і вражає незвичайною красою, особисті фото і подробиці з життя.

Також Politeka писала, що мати Кузьми Скрябіна розгромила потужною заявою.

Як повідомляла Politeka, мати Кузьми Скрябіна закликала українців до совісті.