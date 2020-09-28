Вдова загиблого українського співака Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) Світлана Бабійчук розповіла про те, як він святкував дні народження

Дружина артиста зазначила, що зазвичай у свій день народження Скрябін виступав на концертах. Про це Бабійчук розповіла в ефірі "світового життя".

Але ось, 46-річчя Андрій Кузьменко відзначив по-особливому.

«Ми були перед тим у Грузії. Нас дуже хотіла здивувати грузинська кухня, але не здивувала. Коли приїхали з Грузії ми плювалися вином та їжею. Якраз випало на його день народження, коли він вдома і ми зробили справжню грузинську кухню! І хто цього дня телефонував йому та вітав, усі були в нас вдома. Тільки хвіртка відкривалася, заходили якісь люди, я навіть досі не знаю, хто вони і це було дійсно свято. Усе закінчилося вранці. Грала його улюблена музика 90-х, якось без претензій сусідів було», - розповіла вдова Андрія Кузьменка.

Раніше Світлана Бабійчук розповідала, що після смерті чоловіка займається його спадщиною.

"Дуже багато всього. Це надзвичайно важко. Бувають дні, коли ти тиждень цим всім переймаєшся і потім ніякий, але час є час", - розповів вона.

Нагадаємо, Андрій Кузьменко і Світлана Бабійчук одружилися в 1994 році. Вони навчалися в паралельних класах.

14 вересня 1997 року у них народилася дочка Марія-Барбара.

Світлана і Андрій прожили в шлюбі 21 рік.

«Що він мене навчив – це любити життя. Любити кожну мить і любити людей, прощати їм все. І ще одне, що він мене навчив – закомплексовану скромну дівчинку – що кожен має право на помилку», - розповідала Світлана Бабійчук.

Нагадаємо, дочка Кузьми Скрябіна виросла і вражає незвичайною красою, особисті фото і подробиці з життя.

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