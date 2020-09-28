Один із суддів кулінарного проекту "МастерШеф", Володимир Ярославський, приголомшив сумною новиною

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram шеф-кухар повідомив офіційну інформацію від телеканалу СТБ про перенесення нового випуску, який повинен був відбутися 26 вересня, на іншу дату (3 жовтня) у зв'язку з днем жалоби в Україні.

"Співчуваю сім'ям загиблих. Дуже шкода людей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні 25 вересня в Харківській області розбився військовий літак з молодими курсантами та інструктором на борту. З 27 осіб (включаючи екіпаж) вижив тільки один - 20-річний В'ячеслав Золочевський, який вчасно вистрибнув з палаючого літака.

Користувачі прокоментували перенесення п'ятого ефіру "МастерШеф", висловивши слова підтримки:

"І це правильно. Співчуваю родинам загиблих. Шоу може почекати"

"Шкода хлопців ..вся життя попереду .вічна пам'ять 😞"

"Співчуваю...😢😢😢"

"Жахлива трагедія!!! Бідні діти !!! Рідним і близьким глибокі співчуття"

"Володимир я повністю згодна з вами і рішенням ваших колег перенести шоу передачу у зв'язку з трауром через загиблих хлопців... Це горе і ніякі слова не зможуть вгамувати біль, який відчувають їхні рідні"

Раніше ми повідомляли, Володимир Ярославський розкрив секрет приготування ідеальних оладок з цукіні. Шеф-кухар зізнався, що довго "мучився" з рецептом, який дозволив би зробити по-справжньому ідеальні оладки - і, нарешті, це у нього вийшло.

"Виявилося набагато простіше ніж я думав раніше - без віджимань, терок і результатів, що розповзаються", - зазначив кухар.

Для цієї страви знадобиться:

240г цукіні

25г листя шпинату

30г молодий білий лук (можна замінити на ріпчасту)

1 яйце

35 г борошна

4г солі

Кухар також зазначив, що в рецепт можна додати петрушки, кропу і навіть меленого чорного перцю за бажанням.

Для приготування оладок необхідно нарізаний довільно цукіні, ріпчасту цибулю, зелень і шпинат подрібнити в блендері з плоскими лопатями. Ярославський попередив, що робити це треба тільки до дрібних шматочків, а не до «стану смузі».

Нагадавши, суддя "Майстер Шеф" розкрив ключову хитрість приготування страв з овочів.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Майстер Шеф" Глинська розкрила рецепт незвичайного печива.

Також Politeka писала, що зірка "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив секрет найніжнішого пирога з персиками.