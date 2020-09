View this post on Instagram

Слёзы счастья, смех и ваши глаза на @zhenskiykvartal_official ! Первый концерт после карантина со зрителями! Платье на мне от @polozovastudio - сколько комплиментов я получила в тот вечер. Ателье @polozovastudio -это то, что нужно каждый девушке. Там вы сможете найти все, а главное пошить то, чего нигде нельзя найти. Я уже шью в ателье @polozovastudio себе пальто на осень. Потом вам все покажу! Спасибо @tverdohleb_k - что всегда с нами, в самые счастливые моменты работы! Твои фото 🙌🏻🙌🏻❤️❤️❤️❤️❤️ А вам какая фотка понравилась больше всего ?)