Зірка студії "Квартал 95", актриса і модель Лера Товстолес здивувала витівками в новій сукні

Як пише Politeka.net, красуня розмістила на своїй сторінці в "Instagram" фото, на якому постала в чорному вбранні з сріблястим поясом. Фасон виділяється декількома шарами і довгим подолом з безлічі смужок, які майорять тільки ззаду і абсолютно не приховують стрункі ніжки знаменитості.

Лера Товстолес сфотографувалася у дворі житлового будинку і запалила там, використовуючи всі принади своєї сукні. Так актриса покружляла, змусивши тканину майоріти по сторонах, а на одному з кадрів задерла поділ високо вгору.

"Сльози щастя, сміх і Ваші очі на @zhenskiykvartal_official! Перший концерт після карантину з глядачами!",- поділилася емоціями артистка.

Користувачі соціальної мережі в коментарях висловили свою думку про зовнішній вигляд Валерії:

"І плаття, і босоніжки, і пояс, і прикраси, і зачіска, і все прям дуже красиве, Лера!!! Не дочекаюся прем'єру😍 😍 😍"; "Лера ❤ ️ ну як же вам йде ця сукня!"; "Королева балу 👑♥️😍"; "Лерка, красива.. я осліпла😂"; " Воу, воу, воу легше😂 🤣 🤣"; "Мені дуже сподобалися всі фото! Приголомшливий образ!🌹💃🏼".

Нагадаємо, що еффектная блондинка з "Квартал 95" задерла ніжку, блиснувши розкішшю: "загляньте за лаштунки…»

Як повідомляла Politeka, Кошового з " Квартал 95 «зняли на побаченні зі спекотною блондинкою, несподівані кадри:»Жека водив мене...".

Також Politeka писала, що Лера Товстолес посвітила бюстом в образі ковбойші: "трохи повільніше!".