Це повністю змінило її життя

Мама молдавського виконавця Дана Балана, яка прославилася в Україні, могла б і не бути співачкою

Як повідомляє Politeka.net, про це повідомили в сюжеті «1+1», опублікованому в Instagram-акаунті каналу.

В анонсі зазначається, що Дан виріс у Молдові, але став популярним за її межами. Його мама Людмила Балан теж дуже популярна на батьківщині в Молдові. Там Людмила успішна співачка і телеведуча. Як зізнавалася сама Людмила, зайнятися музикою її змусив син. До виходу на естраду жінка співала тільки в колі сім'ї і в дитячих шоу, які вела.

Коли Людмила скористалася порадою сина, їй вдалося побудувати успішну кар'єру співачки. Якби не це життєве рішення, вона могла б так і залишитися тільки ведучою.

Багато шанувальників не знали такого цікавого факту про успішну маму Балана. Під відео глядачі залишили кілька коментарів.

"Я дивився Дана Балана в "Голосі країни" і він мій улюблений суддя шоу, тому що він Дракула шоу, а я обожнюю Дракулу", "Мама у Дана красуня", "я її виступ на Голосі переглядаю дуже часто", "улюблені", "Мама молодець, що прислухалася до Дана", - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, мамі Дана 62 роки, але виглядає вона набагато молодше.

Нагадаємо, що білява мама Дана Балана блиснула фігуркою в одязі для 18-річних: "Ну занадто...".

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