View this post on Instagram

А ти знав, що саме Дан Балан @danbalan вмовив свою маму Людмилу зайнятися музикою? Більше історій про батьків знаменитостей дізнавайся у сюжеті @zhvl_official на 1+1 video за посиланням у сторі. Не пропусти новий випуск проєкту ЖВЛ вже завтра о 09:25 на 1+1. #одинплюсодин #життявідомихлюдей #жвл