Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася своїми піруетами і розповіла про те, як вперше встала на пуанти
Зірка поділилася новим відео у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.
На кадрах Волочкова в спортивному костюмі тренується в залі. Вона демонструє різні балетні стійки, а потім починає кружляти по кімнаті, доводячи, що навіть після багатьох років зберігає свою форму.
"Швидко, весело, професійно. Робота в моєму улюбленому залі по кілька годин на день - це праця, звичайно, але і радість і віддушина! Життя на пуантах - це щастя!",- захоплено написала балерина.
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Вона також відверто розповіла про те, як почала займатися балетом.
"Перший раз я одягла пуанти у віці 9 років в першому класі балетного училища (Академії Російського балету ім. А. Я. Ваганової) в рідному Санкт-Петербурзі. Тоді пальці стиралися в кров...і за всі ці десятиліття праці фізичний біль і мозолі стали звичними", - поскаржилася Волочкова.
При цьому вона додала, що вважає чудовою звичкою «бути професіоналом своєї улюбленої справи і зберігати відданість і вірність своїй професії».
Раніше ми писали, що Волочкова насмішила мережу заявою про майбутні концерти. Вона заявила, що має намір продовжити роботу з цирковими виступами і міні-виставами. На фото Волочкова позувала в обнімку з клоуном Олегом Гришкевичем, з яким вона працює.
Нагадаємо, неохайна Волочкова зганьбилася на врученні медалі, забувши надіти ліфчик.
Як повідомляла Politeka, скуйовджена Волочкова в дірявих джинсах показала підрослу дочку, яка живе з мачухою.
Також Politeka писала, що інфернальна Волочкова налякала виглядом біля каміна, заговоривши про свої плани.