Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася своїми піруетами і розповіла про те, як вперше встала на пуанти

Зірка поділилася новим відео у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На кадрах Волочкова в спортивному костюмі тренується в залі. Вона демонструє різні балетні стійки, а потім починає кружляти по кімнаті, доводячи, що навіть після багатьох років зберігає свою форму.

"Швидко, весело, професійно. Робота в моєму улюбленому залі по кілька годин на день - це праця, звичайно, але і радість і віддушина! Життя на пуантах - це щастя!",- захоплено написала балерина.

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Вона також відверто розповіла про те, як почала займатися балетом.

"Перший раз я одягла пуанти у віці 9 років в першому класі балетного училища (Академії Російського балету ім. А. Я. Ваганової) в рідному Санкт-Петербурзі. Тоді пальці стиралися в кров...і за всі ці десятиліття праці фізичний біль і мозолі стали звичними", - поскаржилася Волочкова.

При цьому вона додала, що вважає чудовою звичкою «бути професіоналом своєї улюбленої справи і зберігати відданість і вірність своїй професії».

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Быстро, весело, профессионально😊🩰 Работа в моем любимом зале по несколько часов в день-это труд, конечно, но и радость и отдушина!🙏🩰🦢 Жизнь на пуантах-это счастье!🩰🙏 Первый раз я надела пуанты в возрасте 9 лет в первом классе балетного училища (Академии Русского Балета им. А.Я.Вагановой) в родном Санкт-Петербурге. Тогда пальцы стирались в кровь..🙈 И за все эти десятилетия труда физическая боль и мозоли стали привычными..🙈 Но быть профессионалом своего любимого дела и сохранять преданность и верность своей профессии-это самая замечательная привычка на свете.🩰👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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Раніше ми писали, що Волочкова насмішила мережу заявою про майбутні концерти. Вона заявила, що має намір продовжити роботу з цирковими виступами і міні-виставами. На фото Волочкова позувала в обнімку з клоуном Олегом Гришкевичем, з яким вона працює.

Нагадаємо, неохайна Волочкова зганьбилася на врученні медалі, забувши надіти ліфчик.

Як повідомляла Politeka, скуйовджена Волочкова в дірявих джинсах показала підрослу дочку, яка живе з мачухою.

Також Politeka писала, що інфернальна Волочкова налякала виглядом біля каміна, заговоривши про свої плани.