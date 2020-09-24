Видала все, як є

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася своїми піруетами і розповіла про те, як вперше встала на пуанти

Зірка поділилася новим відео у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На кадрах Волочкова в спортивному костюмі тренується в залі. Вона демонструє різні балетні стійки, а потім починає кружляти по кімнаті, доводячи, що навіть після багатьох років зберігає свою форму.

"Швидко, весело, професійно. Робота в моєму улюбленому залі по кілька годин на день - це праця, звичайно, але і радість і віддушина! Життя на пуантах - це щастя!",- захоплено написала балерина.

Вона також відверто розповіла про те, як почала займатися балетом.

"Перший раз я одягла пуанти у віці 9 років в першому класі балетного училища (Академії Російського балету ім. А. Я. Ваганової) в рідному Санкт-Петербурзі. Тоді пальці стиралися в кров...і за всі ці десятиліття праці фізичний біль і мозолі стали звичними", - поскаржилася Волочкова.

При цьому вона додала, що вважає чудовою звичкою «бути професіоналом своєї улюбленої справи і зберігати відданість і вірність своїй професії».

Раніше ми писали, що Волочкова насмішила мережу заявою про майбутні концерти. Вона заявила, що має намір продовжити роботу з цирковими виступами і міні-виставами. На фото Волочкова позувала в обнімку з клоуном Олегом Гришкевичем, з яким вона працює.

Нагадаємо, неохайна Волочкова зганьбилася на врученні медалі, забувши надіти ліфчик.

Як повідомляла Politeka, скуйовджена Волочкова в дірявих джинсах показала підрослу дочку, яка живе з мачухою.

Також Politeka писала, що інфернальна Волочкова налякала виглядом біля каміна, заговоривши про свої плани.