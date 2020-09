View this post on Instagram

Быстро, весело, профессионально😊🩰 Работа в моем любимом зале по несколько часов в день-это труд, конечно, но и радость и отдушина!🙏🩰🦢 Жизнь на пуантах-это счастье!🩰🙏 Первый раз я надела пуанты в возрасте 9 лет в первом классе балетного училища (Академии Русского Балета им. А.Я.Вагановой) в родном Санкт-Петербурге. Тогда пальцы стирались в кровь..🙈 И за все эти десятилетия труда физическая боль и мозоли стали привычными..🙈 Но быть профессионалом своего любимого дела и сохранять преданность и верность своей профессии-это самая замечательная привычка на свете.🩰👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом