Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова насмішила мережу нарядом на прийомі у чиновника

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала відео, на якому літній чиновник нагороджував її медаллю за внесок у розвиток російського балету та інші заслуги. Особливу увагу користувачів мережі привернув рядок "за високі духовно-моральні принципи", який явно не в'яжеться зі способом життя скандальної балерини.

Варто відзначити, що на прийом до почесного ветерана МВС Волочкова прийшла в вельми розпусному вбранні. Вона одягла екстремально коротке плаття, під яке не стала надягати білизну. Через тонку тканину просвічувалися груди зірки. Образ Волочкова доповнила босоніжками на величезному каблуці і шубою. При цьому виглядала вона дуже неохайно.

Артистка розповіла, що приїхала оформити документ в нотаріальну контору, де її чекав сюрприз.

"Це дуже приємне суспільне визнання...виявляється, про мій приїзд було відомо, але для мене це була повна несподіванка і честь одночасно», - написала Волочкова.

Раніше ми повідомляли, що Анастасія Волочкова насмішила мережу заявою про майбутні концерти. Вона заявила, що має намір продовжити роботу з цирковими виступами і міні-виставами. На фото Волочкова позувала в обнімку з клоуном Олегом Гришкевичем, з яким вона працює. До речі, позувала балерина в тій же сукні, що і на врученні медалі.

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