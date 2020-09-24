Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова насмішила мережу нарядом на прийомі у чиновника 

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала відео, на якому літній чиновник нагороджував її медаллю за внесок у розвиток російського балету та інші заслуги. Особливу увагу користувачів мережі привернув рядок "за високі духовно-моральні принципи", який явно не в'яжеться зі способом життя скандальної балерини.

Варто відзначити, що на прийом до почесного ветерана МВС Волочкова прийшла в вельми розпусному вбранні. Вона одягла екстремально коротке плаття, під яке не стала надягати білизну. Через тонку тканину просвічувалися груди зірки. Образ Волочкова доповнила босоніжками на величезному каблуці і шубою. При цьому виглядала вона дуже неохайно.

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Артистка розповіла, що приїхала оформити документ в нотаріальну контору, де її чекав сюрприз.

"Це дуже приємне суспільне визнання...виявляється, про мій приїзд було відомо, але для мене це була повна несподіванка і честь одночасно», - написала Волочкова.

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Сегодня приехала оформить документ в нотариальную контору перед репетицией. И совершенно неожиданно для себя получила награду от "Национального Комитета Общественного контроля" РФ из рук уважаемого и доблестного человека Почётного Ветерана МВД Юсупова Мансура Рамиловича. Это очень приятное общественное признание за Личный вклад в развитие Российского балета, профессионализм, активную гражданскую позицию, высокие духовно-нравственные принципы, патриотизм и участие в реализации государственных социальных программ Российской Федерации. 🇷🇺 Оказывается, о моем приезде было известно, но для меня это была полная неожиданность и честь одновременно.🐣🩰🦢 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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Раніше ми повідомляли, що Анастасія Волочкова насмішила мережу заявою про майбутні концерти. Вона заявила, що має намір продовжити роботу з цирковими виступами і міні-виставами. На фото Волочкова позувала в обнімку з клоуном Олегом Гришкевичем, з яким вона працює. До речі, позувала балерина в тій же сукні, що і на врученні медалі.

Нагадаємо, що безсоромна Волочкова вниз головою показала улюблену позу в спортзалі: карколомні кадри.

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