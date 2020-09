View this post on Instagram

Сегодня приехала оформить документ в нотариальную контору перед репетицией. И совершенно неожиданно для себя получила награду от "Национального Комитета Общественного контроля" РФ из рук уважаемого и доблестного человека Почётного Ветерана МВД Юсупова Мансура Рамиловича. Это очень приятное общественное признание за Личный вклад в развитие Российского балета, профессионализм, активную гражданскую позицию, высокие духовно-нравственные принципы, патриотизм и участие в реализации государственных социальных программ Российской Федерации. 🇷🇺 Оказывается, о моем приезде было известно, но для меня это была полная неожиданность и честь одновременно.🐣🩰🦢