Американська співачка Брітні Спірс спантеличила фанатів відвертими фото й "ребусом" у підписі

Як передає Politeka.net, нев'янучий поп-ідол мільйонів виставила в своєму мікроблозі в Instagram свіжі знімки, на яких постала в бікіні на пляжі.

Брітні в милому солом'яному капелюшку вляглася на спину, високо піднявши обидві ноги, підставивши синьому океану свою "п'яту точку". Руки при цьому зірка розвела в сторони.

Спірс заінтригувала підписом до кадрів: "Ні... це не "Just a Touch of Rose"🌹 або "RED"... це просто Я ... у найзагальнішому сенсі - Брітні!!! Гей 👋 ... переверни фотографії догори ногами, і ти виявиш, що це Т!!!!!!", - далі співачка почала перераховувати англійські слова на букву "Т". - У будь-якому випадку... хто був вашим улюбленим учителем (teacher, анг. учитель, - ред.) у школі... і що Ви вчили 🤓 ????"

Користувачі з жаром почали розгадувати шараду Спірс. Правда, багато хто відзначив, що все більше й більше її пости - стають позбавленими сенсу.

"Я трохи втомилася від цієї "троянди" 🙄"

"Хто-небудь розшифровував її повідомлення?"

"Ти була моїм улюбленим учителем, коли я була молодшою. Ти багато чому мене навчила, і ти була поруч, коли я відчувала себе самотньою ❤ ️Сподіваюся, одного разу ти зрозумієш, наскільки ти важлива, як королева, для своїх фанатів! Ти виростила нас різними способами! 🌹🌹🌹🌹"

"Вона знущається над нами"

"Тут повинен бути якийсь сенс, я просто не знаю який"

"цей підпис навіть не має сенсу"

"Кожен раз, коли я думаю, що день буде нудним, з'являється Брітні Спірс, і я втрачаю близько години свого дня на вивчення її постів і фотографій"

"Що, чорт візьми, відбувається з підписом ..."

"це страшно"

"Друзі, ось у чому справа, якщо вона насправді пише ці підписи, ми повинні почати хвилюватися"

Брітні Спірс в коротких шортиках розкрила секрет свого схуднення: "Боже, які рухи".

Брітні Спірс позбулася макіяжу, приголомшивши зовнішністю в реальному житті: "після стількох років..."

Новий коханець Брітні Спірс затьмарив поп-принцесу на пляжі: "Ух, який мужчинка".