Популярна українська співачка Оля Полякова заінтригувала новими образами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала ряд відео, на яких постала в образі красивої принцеси або королеви, строгої вчительки і спокусливої медсестри. Всі ці відео пізніше з'явилися на одній з новинних сторінок в мережі.

"Що це у нас тут таке?",- захопилася Полякова в образі королеви, після чого кадр змінився, і артистка постала в ролі суворої вчительки.

"Ну? І що у вас там? А?» ,- заявила зірка, після чого перетворилася на спокусливого лікаря.

Артистка одягла на голову медичний ковпак, а кофтинку спустила, оголивши зону декольте.

"Так, хороші мої, А ну швидко, штанці зняли, все мені показали", - побешкетувала Полякова, завершивши показ образів.

Варто відзначити, що її невелика театралізована вистава вийшла вельми пікантною, але шанувальники не змогли залишити коментарі в сторіс.

Раніше ми писали, що Оля Полякова взяла участь у протестах проти скасування концертів. Полякова вважає, що карантинні обмеження повинні бути єдиними для всіх. Зараз же заборони діють вибірково.

Як розповідала зірка в інтерв'ю Маші Єфросиніній, вона багато втратила під час карантину, так як був скасований цілий тур. Зірка ж утримує велике господарство, на яке потрібні гроші.

Нагадаємо, що рекордно розповніла Полякова показала, як виглядає насправді: "я повинна зізнатися...".

Як повідомляла Politeka, ображена Оля Полякова обрушилася гнівною тирадою на владу, що зірвала концерт.

Також Politeka писала, що розповнілу Полякову радять відправити на "Зважені та щасливі": "Карантин зробив свою справу".