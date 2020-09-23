33-річна українська співачка Настя Каменських збентежила відвертою фотосесією

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі знімки, на яких постала топлес, в одних червоних стрінгах.

Фігуриста брюнетка позувала на відкритій мансарді, підставивши сонячним променям свої пишні принади. Настя покрутилася перед камерою у всіляких ракурсах: спереду зірка прикривала бюст руками.

"Я вірю в те, що все в світі - це енергія 〰️ а кожна людина живе на своїй власній частоті енергетичних хвиль ➿ і для того, щоб жити так, як мрієш, потрібно налаштуватися на енергетичну частоту тієї реальності, яку ми хочемо 😌 спочатку ваші мрії будуть збуватися на тонкому енергетичному рівні - тобто на рівні думок. І тільки потім збудуться в сьогоденні ✨ тому починайте кожен свій день з правильних думок. З любові до себе і з внутрішньої впевненості, що у вас все вийде! ❤ ️ ", - поділилася співачка своїми філософськими думками.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: одні захоплювалися сміливістю Насті і її розкішною фігурою, інші поспівчували її чоловікові, реперу Потапу.

"Бабуся вже"; "Настя, ну це ж божественно шикарно!!! 👌 "; "Сусідам навпроти цього балкона шалено пощастило з видом, бюст-то не прикритий)"; "Потап, де ремінь?"; "Чоловік де?? дозволяти..."; "Давай вже без трусиків, Настя, взагалі круто буде"; "Настя, Але вік, не дівчинка, а тітка, не пристойно таке на весь світ"; "Дивлячись на твою попу ось це енергія прокидається"; "Жіночна, прекрасна, відкрита, щира і чиста краса💐"; "Та чого вже? труси треба було теж зняти !!!! Гірше вже не буде!!!", - реакція в коментарях вражає.

Нагадавши, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".

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