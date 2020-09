View this post on Instagram

Вот и закончилось невероятно интересное приключение под названием #ВПЛЕНУУПРОШЛОГО ❤️ спасибо @mohov.art , @gm_production и всей большой-пребольшой и прекрасной команде нашего сериала, что я стала его частью 🤗 я счастлива! Спасибо вам за каждый съёмочной день, за каждое его мгновение, спасибо что рядом с вами я все ещё многому учусь! И жду выхода на @kanalukraina 🙌🏽🙌🏽🙌🏽 #люблю