Аліна Гросу після гучної новини про своє розлучення поділилася яскравими кадрами свого нового проекту

Українська співачка, яка нещодавно привернула до себе увагу ЗМІ, зізнавшись, що розлучилася з чоловіком всього через рік після весілля, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Цього року Гросу вирішила спробувати себе в ролі актриси і взяла участь у зйомках серіалу «В полоні у минулого». Зйомки підійшли до кінця, і зірка поділилася цілою серією фото і відео з майданчика, на яких вона позує в компанії своїх колег. На одному з відео в руках у співачки можна побачити великий букет.

"Спасибі всій великій-превеликій і прекрасній команді нашого серіалу, що я стала його частиною я щаслива! Спасибі вам за кожен знімальний день, За кожну його мить, спасибі що поруч з вами я все ще багато чому вчуся!",- написала Гросу.

Шанувальники співачки тут же почали коментувати її пост.

"Ваші старання даром не проходять! Я впевнена, що фільм буде класним", " Аліна, ви правда з чоловіком розлучилися?", "Аліночка, ти красуня!", "ви така мила на першому відео, так і хочеться вас міцно-міцно обійняти", "як атмосферно з нетерпінням буду чекати цей серіал", - пишуть люди.

Відзначимо, що влітку 2019 року відома українка вийшла заміж за молодого московського бізнесмена Олександра Комкова.

В інтерв'ю журналістам "ЖВЛ" на каналі "1+1" співачка зізналася, що проблеми почалися після весілля. А в кінці осені 2019 року стало ще гірше, і грудні чоловік попросив пожити окремо один від одного.

Аліна досі не може прийти до тями, адже вона сподівалася вийти заміж один раз і на все життя. А в підсумку пара розлучилася.

Нагадаємо, Аліна Гросу розлучилася через рік після розкішного весілля, скандальні подробиці.

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