Українська співачка Міка Ньютон, яка переїхала в США, вперше розповіла про важке захворювання

Як повідомляє Politeka.net, зірка "Євробачення-2011" довго приховувала свій діагноз від громадськості за наполяганням мами. Знаменитість зважилася на одкровення в ефірі програми "Світське життя з Катериною Осадчою" (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

За словами Мікі Ньютон (справжнє ім'я - Оксана Грицай), незабаром після весілля з американським бізнесменом Крісом Сааведром у неї виявили у неї рак яєчників. Останній рік видався для співачки дуже напруженим, вона проходила обстеження в чотирьох клініках, адже лікарі не могли повірити в те, що така хвороба може з'явитися у молодої жінки - як правило вона розвивається у літніх людей.

Незважаючи на всі випробування, Міка Ньютон після серії операцій поборола рак і тепер знову радіє життю. Вона навіть замислюється про дітей, але поки лікарі рекомендують почекати.

"Тому я і приїхала-показати, що здорова, що все у мене нормально. Я закликаю всіх жінок завжди перевірятися, хоча б раз на рік", - зазначила виконавиця. "Здувався живіт, я - на спорт, на дієти, у мене все так прекрасно йшло. Я думаю, це проблема молодих людей: робота, робота, робота. І ти не замислюєшся, тим більше, ми тільки одружилися, у нас було весілля, все прекрасно і тут щось не те. П'ять років потрібно, адже ніколи не знаєш: повернеться, не повернеться. Я вважаю, як себе налаштуєш, так і будо".

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