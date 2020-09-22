Українцям розповіли про новий вид штрафів "зі знижкою"

Як передає Politeka.net, про ситуацію у Facebook-спільноті "Варта1" розповів користувач Сергій Панчишин.

За його словами, неприємна ситуація сталася у Львові.

Зокрема, дівчину Сергія змусили сплатити "штраф" за неодягнену маску в громадському транспорті.

Сергій зазначив, що його дівчина зайшла в трамвай і відразу оплатила проїзд. Вона присіла на сидінні, після чого до неї підійшов контролер і попросив одягнути маску. Дівчина виконала вказівку і показала квиток, але на цьому ситуація не закінчилася.

За словами Сергія, дівчину вивели на вулицю і почали змушувати сплатити штраф.

"Вивели її з трамвая, мотивуючи це тим, що вона порушила якусь там постанову. Далі на вулиці зграя з трьох осіб почали погрожувати ще більше, але дівчина не давалася. Вони її сказали наступну фразу: "ми робимо вам знижку, тому що ви напевно студентка, то краще оплатіть 140 грн. штрафу і на цьому ми закінчимо. Вона поспішала та й оплатила", - продовжив хлопець у соцмережах.

Після того, як Сергій дізнався про НП, він відразу ж подзвонив на гарячу лінію, залишивши скаргу на контролерів, які перевищили свої повноваження, вибиваючи з дівчини штраф.

"Я вважаю, що ці контролери перевищили свої повноваження, тому буду домагатися їх покарання і вибачення і компенсації завданих збитків. Їх було троє: два молодих хлопця і третя дівчина-блондинка. Може бути хтось їх знає?",- додав Сергій у Facebook-спільноті.

"Цікаво, чи вигідно тримати такий штат контролерів? Для чого все це робиться?", "Правильно зробили. І маски в транспорті потрібно надягати і квитки компостувати", " виписали такий штраф тому, що на другий у них просто немає повноважень. Вони просто виконують план нахабним способом", " а це точно були контролери?", "А це вже кримінал!", "Треба здати звітність", ""Дітвора, як же вас розводять дорослі дядьки", "чому не викликали поліцію на здирників?", "Найгірше, що вони пристають до дівчат і жінок з дітьми", - відреагували українці в коментарях.

Згідно із загальними правилами карантину, чинним на сьогоднішній день, штраф за відсутність маски для громадян становитиме 17 тисяч гривень. Замість цього законопроектом передбачено штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - це всього 170-255 грн. Для посадових осіб розмір штрафу залишається незмінним

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