Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, Лілія, показала, як розважається з чоловіком 

Дружина відомого хореографа опублікувала кілька фото, на яких вона разом з чоловіком, повідомляє Politeka.net

Влад Яма надів білу сорочку і штани, а його красива дружина "повітряне" плаття, яке трималося на грудях. 

Подружжя фотографувалося на пляжі, танцюючи і просто позуючи у воді. Пара обіймалася, посміхалася і торкалася один до одного. 

Сімейні знімки були дуже яскравими, емоційними і світлими. 

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""Джайвуємо" і "Румбуємо" вже 6 років.😅💃🏻🕺21.09.14.🥂 💍 Справжній джайв попереду. Люблю. Ціную. Дякую 🙏", - написала Лілія в пості. 

За шість хвилин пост зібрав майже 300 лайків і трохи коментарів. 

"LOVE🤗", - написав люблячий чоловік. 

"Ви дуже красива пара"," які фотографії шикарні ваша пара дуже красива😍 😍 😍", - написали користувачі мережі. 

Влад Яма також зробив запис у своєму Instagram, з цього ж святкового приводу:

"Сподіваюся, на "чавунне весілля" можна і без матеріальних подарунків😁

Офіційному щастю сьогодні 6 років!". 

"Вітаю", "Яка пара! Милі, гарні, щасливі! Приємно дивитися на ваші фото", - написали одні з підписниць. 

Нагадаємо, Лілія Яма позувала в чорному топі з пікантною сіточкою і міні-шортах. 

Наряд ідеально підкреслив форми зірки, а також оголив стрункі довгі ніжки. 

Красуня продемонструвала ідеальну фігуру з найвигідніших ракурсів.

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«РОЗОВОЕ ОЗЕРО» возле с.Приозёрное ✌️ во время нашего приезда оказалось не совсем розовым. 😁 Но если зайти немного вглубь, появляется ощущение, что ты на СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ.☃️❄️Только тепло. Местные жители посоветовали в следующий раз приезжать в начале лета, когда оно действительно фантастически розовое. А цвет такой появляется из-за особенной красной водоросли - «Дуналиеллы». В ней содержится большое количество бета-каротина. Озеро является главной достопримечательностью Арабатской стрелки. В ХІХ веке оно было центром соледобычи. Сейчас там стараются развивать зелёный туризм. Прямо у берега можно набрать себе целебную грязь(ил), которую можно использовать в лечебных и косметологических целях. Здесь же стоят палатки, где можно купить уже расфасованную розовую соль, чёрную, голубую, зелёную глину. Мы всё купили.😅 Буду пробовать, потом расскажу.✌️😉 Свекрови взяли чёрную глину, она хорошо лечит суставы. Напишите, кто прочувствовал на себе силу лечебных глин розового озера? Какой эффект? Интересно 🤔 ⠀ Гениальный, как он сам просил себя назвать, фотограф - @vladyama_official .🤣

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Раніше повідомлялося, що Лілія Яма сиділа на травичці, закинувши голову назад. Образ вона доповнила білою блузкою, яка трохи задралася. Волосся зірка вирішила зібрати у хвіст, а очі прикрила окулярами. 

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