Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, Лілія, показала, як розважається з чоловіком
Дружина відомого хореографа опублікувала кілька фото, на яких вона разом з чоловіком, повідомляє Politeka.net.
Влад Яма надів білу сорочку і штани, а його красива дружина "повітряне" плаття, яке трималося на грудях.
Подружжя фотографувалося на пляжі, танцюючи і просто позуючи у воді. Пара обіймалася, посміхалася і торкалася один до одного.
Сімейні знімки були дуже яскравими, емоційними і світлими.
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""Джайвуємо" і "Румбуємо" вже 6 років.😅💃🏻🕺21.09.14.🥂 💍 Справжній джайв попереду. Люблю. Ціную. Дякую 🙏", - написала Лілія в пості.
За шість хвилин пост зібрав майже 300 лайків і трохи коментарів.
"LOVE🤗", - написав люблячий чоловік.
"Ви дуже красива пара"," які фотографії шикарні ваша пара дуже красива😍 😍 😍", - написали користувачі мережі.
Влад Яма також зробив запис у своєму Instagram, з цього ж святкового приводу:
"Сподіваюся, на "чавунне весілля" можна і без матеріальних подарунків😁
Офіційному щастю сьогодні 6 років!".
"Вітаю", "Яка пара! Милі, гарні, щасливі! Приємно дивитися на ваші фото", - написали одні з підписниць.
Нагадаємо, Лілія Яма позувала в чорному топі з пікантною сіточкою і міні-шортах.
Наряд ідеально підкреслив форми зірки, а також оголив стрункі довгі ніжки.
Красуня продемонструвала ідеальну фігуру з найвигідніших ракурсів.
Раніше повідомлялося, що Лілія Яма сиділа на травичці, закинувши голову назад. Образ вона доповнила білою блузкою, яка трохи задралася. Волосся зірка вирішила зібрати у хвіст, а очі прикрила окулярами.
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