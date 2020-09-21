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Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, Лілія, показала, як розважається з чоловіком

Дружина відомого хореографа опублікувала кілька фото, на яких вона разом з чоловіком, повідомляє Politeka.net.

Влад Яма надів білу сорочку і штани, а його красива дружина "повітряне" плаття, яке трималося на грудях.

Подружжя фотографувалося на пляжі, танцюючи і просто позуючи у воді. Пара обіймалася, посміхалася і торкалася один до одного.

Сімейні знімки були дуже яскравими, емоційними і світлими.

""Джайвуємо" і "Румбуємо" вже 6 років.😅💃🏻🕺21.09.14.🥂 💍 Справжній джайв попереду. Люблю. Ціную. Дякую 🙏", - написала Лілія в пості.

За шість хвилин пост зібрав майже 300 лайків і трохи коментарів.

"LOVE🤗", - написав люблячий чоловік.

"Ви дуже красива пара"," які фотографії шикарні ваша пара дуже красива😍 😍 😍", - написали користувачі мережі.

Влад Яма також зробив запис у своєму Instagram, з цього ж святкового приводу:

"Сподіваюся, на "чавунне весілля" можна і без матеріальних подарунків😁



Офіційному щастю сьогодні 6 років!".

"Вітаю", "Яка пара! Милі, гарні, щасливі! Приємно дивитися на ваші фото", - написали одні з підписниць.

Нагадаємо, Лілія Яма позувала в чорному топі з пікантною сіточкою і міні-шортах.

Наряд ідеально підкреслив форми зірки, а також оголив стрункі довгі ніжки.

Красуня продемонструвала ідеальну фігуру з найвигідніших ракурсів.

Раніше повідомлялося, що Лілія Яма сиділа на травичці, закинувши голову назад. Образ вона доповнила білою блузкою, яка трохи задралася. Волосся зірка вирішила зібрати у хвіст, а очі прикрила окулярами.

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