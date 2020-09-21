Нове грошове покарання покликане захистити покупців від шахрайства

На сьогодні у Верховній Раді розглядається проект закону "Про внесення змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення та закон України "Про дорожній рух" щодо запобігання шахрайству з показниками одометрів транспортних засобів". Простіше кажучи, нові штрафи до 34 тисяч гривень стосуються "скручування" пробігу машин, пише "РБК-Україна".

Так, згідно із законопроектом, фіксувати дані про пробіг авто потрібно буде в обов'язковому порядку при реєстрації, обліку та технічному контролі всіх ТЗ.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що, нові штрафи покликані убезпечити сумлінних покупців від продавців-ошуканців. До того ж "скручування" вдарить надалі фінансово не тільки по караману покупця, але також може вплинути на рівень безпеки експлуатації авто.

Так, нові штрафи передбачені в таких випадках:

за вимикання кабелю щитка приладів або троса спідометра - 3400 гривень штрафу;

якщо при реєстрації або техогляді показник виявиться менше зазначеного раніше в Єдиному держреєстрі - 8500 гривень;

якщо при першій реєстрації розмитненого авто показання одометра будуть менше заявлених на митниці - 17 тисяч гривень;

якщо пропонуються послуги зі "скручування" пробігу - 34 тисяч гривень;

якщо власник авто зі "скрученими" даними не розкриє "майстрів", які це зробили - теж 34 тисяч гривень.

Раніше, нагадаємо, Рада прийняла в першому читанні законопроект, що стосується штрафів за перевантаження. Зокрема, штраф за відмову проходити габаритно-ваговий контроль становить 51 000 грн., за невірні дані в накладних або інших документах про вантаж - 31 000 грн., і, власне, за саме перевантаження - до 10% (8 500 грн) і до 20% (17 000 грн).

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