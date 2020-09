View this post on Instagram

Может вам покажется странным и необычным, что цвет моих повседневных теней розовый🦩 В последнее время очень полюбился этот цвет на глазах, добавляет нежности и яркости в образ🐚 и кто, в конце концов, как не ты сама, устанавливаешь себе эти нормы?)) не знаю сколько эта любовь продлится, но думаю это надолго⛓💗 и конечно, укажу для вас средства, которыми пользуюсь. Очень надеюсь, что вы найдёте что-то полезное для себя в этом видео📺 Напишите мне свои самые любимые средства из косметики в комментариях, мне будет очень интересно изучить🍬 и как вы относитесь к розовым теням в повседневной жизни?🦜 @bobbibrownrussia крем основа для лица @diormakeup тон forever skin glow @diormakeup тушь для бровей 002 @anastasiabeverlyhills пудра для бровей taupe @urbandecayrussia палетка теней naked2 @fentybeauty палетка теней rose @toofaced тушь better than sex @narsissist румяна цвет dolce vita @coverfx хайлайтер rose gold @viviennesabo карандаш для губ 102 #макияж