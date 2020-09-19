Дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк показала свій милий повсякденний макіяж

Анна Заворотнюк поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Юна красуня вирішила показати своїм передплатникам, як фарбується на кожен день. На початку відео Заворотнюк показує на камеру своє обличчя без косметики, а потім вміло демонструє свою техніку макіяжу, який вдало підкреслює її природну красу, не привертаючи до себе зайвої уваги. Результат вийшов спокійним і освіжаючим.

На відео Анна постає перед глядачами в милому зеленому светрі, який вона кокетливо приспустила з плеча, засвітивши підодягнену під нього майку.

"Може вам здасться дивним і незвичайним, що колір моїх повсякденних тіней рожевий. Останнім часом дуже полюбився цей колір на очах, додає ніжності і яскравості в образ і хто, врешті-решт, як не ти сама, встановлюєш собі ці норми?)) не знаю скільки ця любов триватиме, але думаю це надовго", - підписала кадри Заворотнюк.

Її передплатники тут же почали коментувати відео.

"Аня, ви така красива дівчинка", "Даааааа знімайте побільше таких відео ! Дуже цікаво дивитися Вас!", "Ви така гарненька я рада що у вас все добре", "Анечка як же ви схожі на матусю красуня спасибі за Відео", " Анюта, красуня! Я прям вашу Маму в вас бачу, схожі блін", "така красива і ніжна", - пишуть люди.

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