Дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк показала свій милий повсякденний макіяж

Анна Заворотнюк поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Юна красуня вирішила показати своїм передплатникам, як фарбується на кожен день. На початку відео Заворотнюк показує на камеру своє обличчя без косметики, а потім вміло демонструє свою техніку макіяжу, який вдало підкреслює її природну красу, не привертаючи до себе зайвої уваги. Результат вийшов спокійним і освіжаючим.

На відео Анна постає перед глядачами в милому зеленому светрі, який вона кокетливо приспустила з плеча, засвітивши підодягнену під нього майку.

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"Може вам здасться дивним і незвичайним, що колір моїх повсякденних тіней рожевий. Останнім часом дуже полюбився цей колір на очах, додає ніжності і яскравості в образ і хто, врешті-решт, як не ти сама, встановлюєш собі ці норми?)) не знаю скільки ця любов триватиме, але думаю це надовго", - підписала кадри Заворотнюк.

Її передплатники тут же почали коментувати відео.

"Аня, ви така красива дівчинка", "Даааааа знімайте побільше таких відео ! Дуже цікаво дивитися Вас!", "Ви така гарненька я рада що у вас все добре", "Анечка як же ви схожі на матусю красуня спасибі за Відео", " Анюта, красуня! Я прям вашу Маму в вас бачу, схожі блін", "така красива і ніжна", - пишуть люди.

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Может вам покажется странным и необычным, что цвет моих повседневных теней розовый🦩 В последнее время очень полюбился этот цвет на глазах, добавляет нежности и яркости в образ🐚 и кто, в конце концов, как не ты сама, устанавливаешь себе эти нормы?)) не знаю сколько эта любовь продлится, но думаю это надолго⛓💗 и конечно, укажу для вас средства, которыми пользуюсь. Очень надеюсь, что вы найдёте что-то полезное для себя в этом видео📺 Напишите мне свои самые любимые средства из косметики в комментариях, мне будет очень интересно изучить🍬 и как вы относитесь к розовым теням в повседневной жизни?🦜 @bobbibrownrussia крем основа для лица @diormakeup тон forever skin glow @diormakeup тушь для бровей 002 @anastasiabeverlyhills пудра для бровей taupe @urbandecayrussia палетка теней naked2 @fentybeauty палетка теней rose @toofaced тушь better than sex @narsissist румяна цвет dolce vita @coverfx хайлайтер rose gold @viviennesabo карандаш для губ 102 #макияж

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Нагадаємо, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

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