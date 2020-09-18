Тіна Кароль і Дан Балан відсвяткували невелику перемогу своєї спільної творчості

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок парочки опублікували уривок з їх спільного кліпу на пісню «Пам'ятаєш». Як відомо, це була друга спільна пісня артистів, яким протягом тривалого часу приписували роман.

"Пісня Дана Балана і Тіни Кароль - "Пам'ятаєш" на #YouTube набрала понад 10 млн переглядів. Вітаємо Дана і Тіну", - підписали ролик автори каналу.

Як відомо, молдавський співак Дан Балан став суддею 9 сезону шоу "Голос країни". Практично відразу йому стали приписувати роман з Тіною Кароль, з якою він фліртував під час шоу. Зірки всіляко підігрівали інтерес до своїх персон. У мережі з'явилося безліч фан-клубів зіркової парочки, які мріяли про те, щоб артисти були разом.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль напередодні прем'єри свого нового кліпу з'явилася в образі ангела. Артистка позувала для фото в білому піджаку і з крилами. Судячи з глибокого декольте, під піджаком у Тіни не було білизни. Втім, цим шанувальників Кароль не здивуєш, адже артистка відома своїми гарячими образами.

Як відомо, днями у Кароль вийде новий студійний альбом.

Нагадаємо, що Тіна Кароль відверто повідала про свого улюбленого чоловіка і назвала його ім'я: "витягнув з усіх бід".

Як повідомляла Politeka, падіння з мосту Тіни Кароль приголомшило українців, з'явилося відео:"До мурашок".

Також Politeka писала, що розпалена Кароль в прозорих колготках показала головне:"Офігеть не встати".