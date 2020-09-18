Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова здивувала кадром, на якому позувала разом з другом

Зараз Ольга щодня займається разом зі своїм партнером. Справа в тому, що зірка бореться за перемогу в шоу «Танці на льоду» і намагається подолати себе, адже вже вдруге вона отримала травму і намагається відновитися, щоб здивувати майстерним перевтіленням.

У соціальній мережі Instagram в розділі Сторі Ольга показала кілька кадрів з відпочинку і невеликі зустрічі з колегами і друзями. Фото і відео з місця подій також з'явилися у знайомих і на фан-сторінках самої Бузової. При цьому далеко не на всіх фото вона виглядала вдало.

Через неправильну позу ракурсу на одному зі знімків співачка «позбулася грудей». У чорній кофтині з укороченим низом і короткій міні-спідниці зі шкіри артистка виглядала ефектно і помітно схудла. Через тренування Ольга намагається берегти себе, тому на знімках вона без звичних каблуків, а в кросівках. Проте, багато хто звернув увагу саме на груди зірки.

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У кадрі постала засмучена і прихворіла Ольга, яка "загробним" голосом розповідає про те, як їй погано.

"У мене є невелика проблема, про яку знають мої близькі. Завжди, коли я дуже сильно нервую, перше, у мене втрачається голос, піднімається температура і ще є те, про що я не хочу говорити. Загалом, все це зараз відбувається зі мною...",- зірка і раніше зізнавалася, що дуже сильно переживає з приводу своєї участі в "льодовиковому періоді".

Крім того, прихворіла Бузова примудрилася пошкодити обидві ноги на останньому тренуванні. Дівчина показала, як лікується.

"Самопочуття, так би мовити, так собі... Зараз тримаю лід, бо сьогодні впала. Це вже не дивно. При чому впала, роблячи елемент, який я вже знаю, як робити, просто хотіла зробити ще крутіше, і як з усієї дурі прямо на два коліна... Загалом, зараз відновлюю трошки коліна... І пальчик на нозі не проходить через те, що великі навантаження. Коротко про головне, бережіть себе і пам'ятайте, що найголовніше, що у вас є - це ваше життя, здоров'я", - розговорилася Ольга.

Нагадаємо, що зовнішність Ольги Бузової викликала оторопь, сама на себе не схожа:"Тут дівчинці років 12".

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