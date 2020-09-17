Американська співачка й актриса Дженніфер Лопес вразила своєю розкутістю

Зіркова красуня виглядає просто неймовірно у свій 51 рік, тому не втомлюється хвалитися зовнішністю в Instagram, передає Politeka.net. Артистка опублікувала спекотне фото, на якому постала лежачи в ліжку.

Співачка, розкинулася на м'яких подушках, і з якоюсь зухвалістю дивилася в камеру.

Джей Ло одягла білу сорочку, яку розстебнула зверху і знизу, оголивши пружний животик і ніжне плече.

На зірці були світлі трусики, що також привертало увагу.

Зірка розкинула ніжки в півчобітках на підборах. Її рельєфні кінцівки виглядають ідеально, адже артистка регулярно відвідує спортзал.

Хвилясті світле волосся було неакуратно укладене надаючи образу "котячої" дикості. Макіяж з акцентом на губи, відмінно підкреслив достоїнства зовнішності співачки.

"Я ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ мої нові і блискучі чоботи зі зміїної шкіри! Подивіться всі образи моєї колекції", - написала Лопес.

За 40 хвилин пост зібрав понад 300 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі зізнавалися красуні в коханні і писали, що вона для них гаряча королева.

"Вау, я закохався...", - написав один з коментаторів.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес розташувалася на підстилці на пляжі біля самої кромки води. Красуня прийняла томну позу: вляглася на бік, підставивши руку під голову.

Вдалий ракурс дозволив шанувальникам вдосталь насолодитися її апетитним бюстом в бікіні.

Раніше повідомлялося, що Джей Ло поділилася фото, на якому виходить з машини. Всесвітньо відома красуня вбралася у все біле: світшот, штани, кросівки, а автомобіль став певним доповненням до образу.

Нагадавши, популярна співачка зганьбилася на концерті, кадри конфузу.

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