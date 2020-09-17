Продавати ліки в Україні будуть по-новому

Про це йдеться в законопроекті № 3615-1 щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, який Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому.

"За" проголосували 258 народних депутатів.

Тепер в Україні дозволено продавати ліки онлайн. Разом з тим посилено і контроль за електронною торгівлею медикаментами.

У пояснювальній записці до законопроекту пропонують закріпити на рівні закону перелік основних вимог до дистанційної торгівлі лікарськими засобами з метою їх адаптації до законодавства Європейського Союзу.

Очікується, що документ дозволить забезпечити захист споживачів від небезпечних, неефективних та неякісних лікарських засобів; врегулювати на законодавчому рівні відносини між органами виконавчої влади, операторами фармацевтичного ринку, логістичними операторами та споживачами лікарських засобів у сфері дистанційної торгівлі лікарськими засобами.

Набрання Законом чинності має привести чинне законодавство у сфері дистанційної торгівлі лікарськими засобами у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

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