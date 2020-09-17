Російський виконавець Філіп Кіркоров підкорив колег несподіваним відео з відпочинку 

Кілька днів тому знаменитий артист відправився у відпустку. Спеціально для шанувальників Філіп Кіркоров зняв простий ролик на узбережжі, в якому вирішив побажати доброго ранку всім, хто за ним спостерігає. При цьому зробити чоловік це вирішив під знамениту пісню Віри Брежнєвої, що так вдало скрасила його сонячний ранок.

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Радіючи в ролику, артист виглядав дуже задоволеним, а колеги співака навіть захопилися його помолоділим і ефектним виглядом. Зокрема, Аніта Цой відреагувала на пост позитивно, а знаменита красуня Ольга Полякова захопилася ногами Кіркорова, зазначивши, що виглядає він відмінно.

"Доброго ранку, мої рідні люди!☀️ Може, зняти вам нову порцію екстриму? Я сьогодні готовий на все! 💯Який вид спорту піднімає вам настрій? Я спробую😎 😉», - написав співак.

Ось що відповіли колеги артиста: "добре! Відмінного дня!☺ 🖐 » ,- написала Аніта. У свою чергу Полякова була більш красномовна:»красиві ноги🔥".

«Да-а-а давайте!!! Будь-який спорт на ваш розсуд!!💙кращого дня вам, Філіп, і бережіть себе💚«, " 🌊зловити хвилю!🏄 🏻 ♂ ️ ", "Який же ти класний життєрадісний хлопець, Філіп!, » « 🤩 😊 👍 Стрибок з парашутом🔥, "" Філіп, гарного відпочинку! Ви це заслужили!!!", "Хоче показати себе в новому вигляді".

Також раніше у себе в Instagram артист опублікував знімок, на якому позував в чорних штанях, квітчастій сорочці і шльопанцях в тон сорочки. Філіп сидів на диванчику на тлі басейнів і нічного міста. Волосся у виконавця були заплетені в кіски, але біля коріння виднілася сивина.

"Вечоріло... Красиво вечоріло. У такі магічні вечори ми створюємо музику для Євробачення з моїми друзями. Отже, починається диво!",- підписав фото Кіркоров.

За годину пост зірки зібрав понад 20 тисяч лайків. У коментарях Філіпу залишили масу компліментів, але знайшлися і ті, хто присоромив співака за запущений вигляд, порадивши йому пофарбувати волосся. Крім цього, шанувальники помітили, що Кіркоров стає схожим на свого знаменитого батька Бедроса Кіркорова.