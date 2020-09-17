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Штрафи для українців різко збільшили, Рада проголосувала за законопроект: "до 51 тисячі гривень»

Верховна Рада проголосувала за законопроект, відповідно до якого зростуть штрафи для українців.

Йдеться про законопроект про посилення відповідальності за порушення правил габаритно-вагового контролю.

Тепер водіїв фур штрафуватимуть за будь-яке перевищення габаритно-вагових норм, в той час як раніше зараховувалася тільки перевага від 5% і вище.

Крім того, законопроект передбачає штраф у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за відмову від габаритно-вагового контролю, а також за порушення при заповненні накладної та інших документів на вантаж.

Тепер водіїв великогабаритних і великовагових автомобілів, які порушили правила, чекають такі штрафи:

За перевантаження до 2% включно-1700 гривень;

За перевантаження від 2% до 5% - 5100 гривень;

За перевантаження від 5% до 10% - 8500 гривень;

За перевантаження від 20% до 30% - 34 тисячі гривень;

За перевантаження понад 30% - 51 тисяча гривень.

Гривня проб'є нове дно, курс валют різко зміниться: Заява НБУ

Курс валют в Україні 17 вересня здивує змінами, гривні зроблять боляче долар і євро.

Стодоларова купюра зі старту почне дорожчати. Міжбанк відкриється з + 6,39 гривні. До середини минулого дня валюта підскочила до 7,39 гривні, але гривні вдалося її «напоумити».

Євро ж, як завжди, продовжить дорожчати. Міжбанк відкриється зі старту в 4,36 гривні.

Курс валют в Україні 17 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2811,95 грн;

100 євро - 3338,77 грн.

Засідання ТКГ щодо Донбасу і перепалка Кравчука з Гризловим

Під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі сторони обговорили виконання перемир'я, питання обміну полоненими та зміни до Закону Про місцеві вибори. Зустріч тривала близько семи годин.

"Учасники засідання констатували дотримання режиму припинення вогню, введеного з 27 липня цього року, незважаючи на окремі провокаційні обстріли з боку незаконних збройних формувань", - повідомили в офісі президента.

Українська сторона закликала бойовиків забезпечити найближчим часом доступ Міжнародного Комітету Червоного Хреста до ув'язнених. Також продовжилося обговорення питання підготовки до чергового обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".

"Українська сторона в черговий раз підкреслила, що українці, незаконно утримувані на тимчасово окупованих територіях, повинні бути звільнені негайно і без всяких політичних умов", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на засіданні сталася перепалка між главою української делегації Леонідом Кравчуком і його російським колегою Борисом Гризловим. Йшлося про статус окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"Пан Гризлов, відповідаючи на запитання членів відеоконференції, звернувся до української делегації, що, мовляв, ви ставите питання, але це питання ОРДЛО, тому що це територія, яка належить ОРДЛО. Звичайно, я не міг не відреагувати на це і попросив, щоб Гризлов вибачився за таку неточність", - сказав Кравчук, підкресливши, що президент РФ Володимир Путін вважає ці території частиною України.

Кравчук додав, що Гризлов був змушений сказати, що він мав на увазі. Глава російської делегації уточнив, що це територія, яка не контролюється Україною.

"Це питання в підсумку було знято і ми прийшли до спільної точки зору", - резюмував Кравчук.

Закон про НАБУ визнали неконституційним частково

Конституційний суд України на засіданні в середу, 16 вересня, ухвалив рішення щодо закону Про Національне антикорупційне бюро.

Так, КСУ частково визнав неконституційним цей закон. Зокрема, КСУ визнав такими, що не відповідають Основному закону норми документа в частині закріплення повноважень президента утворювати НАБУ, призначати на посаду і звільняти з посади директора бюро.

Також не відповідають Конституції повноваження глави держави визначати трьох членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, призначати на посаду директора НАБУ одного з відібраних конкурсною комісією кандидатів, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю, затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.