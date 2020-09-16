Ведучий популярної програми "Світ навиворіт " Дмитро Комаров заінтригував українців новим випуском - передача буде неймовірно цікавою, але не для людей зі слабкими нервами

Як передає Politeka.net, телеведучий приготував один з найбільш ексклюзивних випусків тревел-шоу "Світ навиворіт". Під час китайської експедиції мандрівникові вдалося знайти і записати інтерв'ю з останніми власницями «ніжок-лотосів» зі стопами розміром з 7-9 сантиметрів, які в дитинстві пройшли болісний обряд бинтування ніг.

Дмитро Комаров навіть записав спеціальне відеозвернення із закликом подивитися програму. У коментарях відразу ж зібралося багато зацікавлених шанувальників, не встояла і прокоментувала пост навіть Тіна Кароль.

"У захваті всією сім'єю від розумного і інтелігентного Дмитра!", написала Кароль зі свого офіційного аккаунта.

"Найкращий журналіст Діма Комаров! Спасибі велике! Обов'язково будемо дивитися", "Капець! 🙄 ", "Без сумніву, дивитися!!!",- пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялося, що рідна сестра Дмитра Комарова Ангеліна в своєму особистому Instagram зізналася, що скоро стане мамою. Тому у популярного телеведучого найближчим часом з'явиться племінник або племінниця.

Крім цього, сестра Дмитра Комарова в мікроблозі опублікувала цілу серію фотографій, присвячених вагітності, де також видно кругленький животик.

Нагадавши, Дмитро Комаров вразив перетворенням у новому випуску "Світ навиворіт", фото.

Як повідомляла Politeka, дружина Дмитра Комарова показала конкурентку, яка охмурила ведучого: "прийшла в тому ж...".

Також Politeka писала, що Дмитро Комаров довів красуню-дружину до істерики екзотичним подарунком: "той ще романтик".