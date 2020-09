View this post on Instagram

Самба. Далася важко. Разом з @ilyapadzina та хореографом @ganna_palamarchuk працювали над цим танцем 47 годин - 7 днів. Лише в середу я почала запам‘ятовувати послідовність кроків. В четвер намовляла Іллю відмовитися нашій парі від шоу, щоб не ганьбитися. В п’ятницю візерунок склався. В ефірі через шок я станцювала лише якись ескіз від задуманого. Гарний урок: надалі не дозволятиму страхам паралізувати та полонити мрію. Повне відео дивіться на офіційних ресурсах @tanci1plus1 та @1plus1_ua