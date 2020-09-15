38-річна українська телеведуча, зірка "Ревізора" Ольга Фреймут висловилася після скандалу, що спалахнув під час останнього ефіру танцювального проекту

Як передає Politeka.net, Фреймут опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram відео виступу на паркеті "Танців з зірками" і відверто зізналася, як "важко далося" (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Так, Ольга разом зі своїм партнером Іллею Пандзіною станцювали самбу. Пара піддалася жорсткій критиці з боку однієї з суддів - прими-балерини Катерини Кухар. Саме з останньою у Фреймут сталася перепалка. Телеведуча порадила балерині "сходити до церкви і покаятися", замість того, щоб судити.

"Самба. Далася важко. Разом з @ilyapadzina та хореографом @ganna_palamarchuk працювали над цим танцем 47 годин - 7 днів. Тільки в середу я почала запам'ятовувати послідовність кроків. У четвер вмовляла Іллю відмовитися нашій парі від шоу, щоб не ганьбитися. У п'ятницю візерунок склався. В ефірі через шок я станцювала тільки якийсь ескіз від задуманого. Хороший урок: надалі не дозволяти страхам паралізувати і полонити мрію", - поділилася своїми емоціями зірка.

Користувачі підтримали Ольгу в коментарях:

"Круто дали Кухар відпір 👍"

"враховуючи що вчили всього 7 днів вийшло дуже гідно!"

"Ви молодець ! Але як же все таки кидається в очі , коли людина не займалася танцями ..."

"Класно👍"приму" поставили на місце👏 👏 👏...або це сценарій такий....?"

"Все було чудово!!!❤️ Ще пару ефірів - і не буде паралізовувати!💪🏻 Ви умнічка, не професійна ж танцівниця врешті-решт!🔥"

"Круто, як за 7 днів вивчено!!!Та ще й після хвороби!!Оля, ви молодець!!!❤️❤️❤️"

"А мені сподобалось! Цікава пара, з запалом.🔥 🔥 Люблю таких. Видно, що Оля дуже старається, Ілля шикарний ❤️ Ви ще всіх здивуєте, успіхів👍"

"Дуже сподобалася ваша відповідь Кухар....Сильно"

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