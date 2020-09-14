Вже з наступного року українські абітурієнти зможуть обирати між проходженням ЗНО лише з української мови або мови та літератури

Про це розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Зокрема, учасники ЗНО зможуть самі обрати, який саме тест вони проходитимуть:

сертифікаційну роботу з української мови, яка міститиме лише завдання з української мови (39 завдань закритого типу з вибором відповіді або на встановлення відповідності та одне завдання відкритого типу на надання розгорнутої письмової відповіді);

сертифікаційну роботу з української мови та літератури, що включає завдання з української мови та з української літератури, а саме 24 завдання з української літератури і 39 - з мови закритого типу з вибором відповіді і на встановлення відповідності), а також 4 завдання з української мови відкритого типу з наданням письмової відповіді, в тому числі 3 завдання, що передбачають коротку письмову відповідь, і одне завдання, яке передбачає розгорнуту письмову відповідь.

39 завдань закритого типу та одне завдання відкритого типу на надання розгорнутої відповіді з української мови будуть загальними для обох тестів. Саме результати цих завдань зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації з української мови. При цьому при вступі до ВНЗ будуть зараховуватися результати виконання відповідно або всіх завдань сертифікаційної роботи (тесту) з української мови, або всіх завдань сертифікаційної роботи з української мови та літератури.

При виборі тесту для складання абітурієнти повинні будуть враховувати, на яку спеціальність вони вступають. Про те, які роботи будуть потрібні для різних спеціальностей, повідомлять в «Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році».

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