Мало хто на таке зважиться

Українська шоувумен травесті-діва Монро похвалилася екстремально відвертим образом

Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" пікантне фото в чорно-білому форматі. На ньому вона постала верхи на стільці, широко розсунувши ноги. З одягу на знаменитості можна помітити тільки туфлі на високій шпильці - всі інтимні частини тіла вона прикрила шматком чорної тканини, яка широким полотном розгорнулася на підлозі.

"Я дуже рада взяти участь у фотопроекті #антиейджизм від фотографа @trisha_morning, який демонструє красу і естетику тіла, не залежно від форм і віку", - підписала Монро свою роботу. - "Ідеальні форми тільки у скульптур, але вони в музеях, а в житті все по-справжньому. Так давайте приймати це справжнє і милуватися!".

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від надзвичайно сміливої фотосесії у виконанні Монро і надіслали їй багато компліментів в коментарі:

"Вау😲 😍";" шалено чуттєво😍 і дуже красиво❤️"; "неперевершено"; "шикарне фото, справжня драма у виконанні Діви Монро"; "які шикарні ніжки!👀 "; "Дивовижна краса!!! 👍 🏻 🤗 "; "Дуже жіночно🌹";"ви супер Монро я Вами захоплююся".

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