Я очень рада принять участие в фотопроекте #антиэйджизм от фотографа @trisha_morning , который демонстрирует красоту и эстетику тела, не зависимо от форм и возраста. К сожалению Современное общество все еще живет в суровых рамках и стереотипах касаемо восприятия обнаженного тела, особенно если тебе уже чуть за 30-ть, сексуальности и простого желания быть собой. Полноценная жизнь не заканчивается, когда ты видишь в зеркале целюлит, складочки или морщины. Это наглядные, нормальные и естественные признаки того, что ты проживаешь свою жизнь, со всеми радостями, горестями, победами и поражениями. Идеальные формы только у скульптур, но они в музеях, а в жизни все по-настоящему. Так давайте принимать это настоящее и любоваться! #неугомоннаяМонро