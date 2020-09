View this post on Instagram

Такою Ольгу Фреймут ми ще не бачили 😍 Як тобі спокуслива самба у виконанні Ольги Фреймут (@freimutolia) та Іллі Падзини (@ilyapadzina)? Парі вдалося тебе здивувати? Голосуйте – надсилайте смс-повідомленнями з кодом 12 на номер 7914, дзвінками за номером 0900 900 012, «Суперголосом» у мобільному додатку 1+1 video. Вокал: @laud_vk