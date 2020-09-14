Зухвалий випад екс-телеведучої "Ревізора" Ольги Фреймут у бік судді шоу "Танці з зірками" Катерини Кухар викликав у мережі справжній фурор

Як передає Politeka.net, користувачі активно обговорюють витівку Фреймут під час останнього ефіру шоу (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Кухар розбила в пух і прах виступ Ольги та її партнера Іллі Падзіни, які виконали гаряче самбо, на що зірка "Ревізора" спалахнула "праведним гнівом".

Варто відзначити, Кухар відома своєю строгістю. Очевидно, це вже приїлося телеглядачеві. Судячи з реакції в мережі, більшість опинилася на боці Ольги, яка порадила Катерині сходити до церкви замість того, щоб судити.

"Кать, тільки давай без образ. Я дуже довго трималася - два ефіри. Ну перший все було добре, а в другому я була тобі як п'яниця, алкоголік. Я скажу тобі від імені всіх твоїх жертв. Ти тут вже багато років сидиш королевою і живиш свою гординю на тлі наших недоліків. І замість того, щоб у неділю сидіти тут, судити нас усіх, ти б пішла до церкви і покаялася", - заявила Фреймут.

Користувачі виявили свою підтримку Ользі - причому навіть ті, кому танець не дуже сподобався.

"Тільки Оля могла поставити на місце Кухар😆 😆 👍, классс!!!"

"Нарешті !!!! Ура, хтось поставив на місце хамку!"

"Оля розумниця, зробила Кухар, браво!"

"Оля красуня, так коректно і красиво заткнула Кухар. 👍"

"Ось це вогнище!!! Ось це ФРЕЙМУТ!😈 Просто найкраща !!! Ось вона головна Зірка цього сезону!"

"Трошки дерев'яна, але все одно дуже класна 😘 відповідь для Кухар взагалі супер💣"

"Ух, Оля дала вогню чорному лебедю 🤣 🤣 "

"Ойоо з танцем, де стегна? Але бесіда з Катьою то 🔥 Це буде цікаво, треба підтримувати Олю)"



"Оля! Нарешті ви поставили на місце зарозумілу Кухар! Я була в шоці! Так само як Катя! Я пишаюся вами! Ви молодці! Танець був бомба! Народ з вами!"

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