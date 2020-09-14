Українська співачка і актриса Аліна Гросу розкрила таємниці свого нового кліпу "Голий Король"

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Інстаграм" унікальні фото з закулісся і цікаві подробиці про знімальний процес.

На опублікованих знімках Аліна Гросу відображена під час весільної сцени. Дівчина в білосніжній сукні з величезним вирізом з'явилася поруч з величезним козлом в костюмі. На задньому плані також можна помітити традиційну арку і священика.

"Під час зйомок, ні один козел не постраждав🤪 В кліпі у нас знімався справжній козел по імені Ромео і з ним було дуже легко і приємно працювати:) а також в деяких сценах знімався тільки штучний макет рогатої (представлений на цих фото), і окремі його частини - копитця, як в першій сцені в ліжку, якими управляли хлопці-умільці😅 в тих сценах, де нам потрібно було помучити тваринку (прикріпити пензель до копытцу або вилку) - ми використовували не живого козлика, щоб не травмувати його", - зізналася Аліна Гросу.

Співачка додала, що від штучного козла виходив дуже неприємний запах - доводилося регулярно відбігати в сторону для перепочинку. Так на одному з фото можна помітити, як красуня зморщила обличчя і затиснула ніс пальцями. Втім, Аліна справлялася зі своїми відчуттями і навіть притискалася до опудала. Крім того, вона показала сцену здалеку і те, як "ляльководи" керували рухами нареченого.

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