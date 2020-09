View this post on Instagram

Во время съёмок, ни один козел не пострадал🤪 В клипе у нас снимался настоящий козлик по имени Ромео и с ним было очень легко и приятно работать:) а также в некоторых сценах снимался только искусственный макет рогатого (представленный на этих фото), и отдельные части его - копытца, как в первой сцене в кровати, которыми управляли ребята-умельцы😅 в тех сценах, где нам нужно было помучать животинку (прикрепить художественную кисть к копытцу или вилку) - мы использовали не живого козлика, чтоб не травмировать его... и надо признаться, что аромат от макета-чучела стоял просто убийстыенный🙈🙈🙈 и я молилась о сценах с живым козликом, так как с макетом сниматься было нереально, хоть в помещении, хоть на улице))) ещё и с моим очень тонким рвотным порогом 😂🙈 буээээ🤢🤢🤮😂😂😂😂 две строчки пела в кадре, 2 убегала на пять метров подышать, да бы не оконфузиться))) но в клипе это незаметно))) после окончания съемочного процесса, наши художники хотели оставить себе искусственную версию козлика, но даже на балконе у них она не задержалась больше, чем на полчаса🤷🏼‍♀️ худшего аромата никто не чувствовал, какой там дуриан)))