View this post on Instagram

Записала для вас несколько упражнений на мышцы пресса, спины и ягодиц. И на растяжку. Я выполняю их после каждого занятия и репетиции или перед.🩰 Эта запись в двух карусельках в ускоренном варианте (чтобы не было скучно😉). Но в реальном режиме эти упражнения выполняются в два раза медленнее.🐣 Вдруг кому-то будет полезно.👍 Не ленитесь. Безусловно, заставить тело каждый день поработать, давать мышцам физическую нагрузку и поддерживать форму гораздо сложнее, нежели чесать злыми языками в бездействии.. Но, каждому-своё😉💪🩰🦢💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом