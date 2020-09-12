Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як займається спортом на килимку

Зірка часто показує своїм підписникам в Instagram тренування, завдяки яким підтримує себе у формі і не втрачає розтяжки, передає Politeka.net. На нових відео балерина постала на килимку, з валиком і кулею для занять. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Красуня показала, як розтягується, а потім зробила кілька разів свої знамениті "вертольоти" ногами, покружляв ними в шпагаті. Крім того, вона покаталася на валику, підстрибувала на кулі і виконала ще багато вправ.

Примітно, що блондинка займалася в обтягуючій маєчці, червоних спортивних штанях і пуантах. Волосся артистка прибрала назад в пучок, щоб те не заважало.

У пості зірка написала, що записала кілька вправ для преса, спини і сідниць для своїх шанувальників.

"Я виконую їх після кожного заняття і репетиції або перед.🩰 Цей запис в двох карусельках в прискореному варіанті (щоб не було нудно😉). Але в реальному режимі ці вправи виконуються в два рази повільніше.🐣 Раптом комусь буде корисно.👍 Не лінуйтеся. Безумовно, змусити тіло кожен день попрацювати, давати м'язам фізичне навантаження і підтримувати форму набагато складніше, ніж чесати злими язиками в бездіяльності... Але, кожному - своє😉 💪 🩰 🦢 💃", - написала зірка.

За годину кадри зібрали понад 1000 лайків і жодного коментаря, адже зірка давно відключила цю можливість.

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