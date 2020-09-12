Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як займається спортом на килимку

Зірка часто показує своїм підписникам в Instagram тренування, завдяки яким підтримує себе у формі і не втрачає розтяжки, передає Politeka.net. На нових відео балерина постала на килимку, з валиком і кулею для занять. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки) 

Красуня показала, як розтягується, а потім зробила кілька разів свої знамениті "вертольоти" ногами, покружляв ними в шпагаті. Крім того, вона покаталася на валику, підстрибувала на кулі і виконала ще багато вправ. 

Примітно, що блондинка займалася в обтягуючій маєчці, червоних спортивних штанях і пуантах. Волосся артистка прибрала назад в пучок, щоб те не заважало. 

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У пості зірка написала, що записала кілька вправ для преса, спини і сідниць для своїх шанувальників. 

"Я виконую їх після кожного заняття і репетиції або перед.🩰 Цей запис в двох карусельках в прискореному варіанті (щоб не було нудно😉). Але в реальному режимі ці вправи виконуються в два рази повільніше.🐣 Раптом комусь буде корисно.👍 Не лінуйтеся. Безумовно, змусити тіло кожен день попрацювати, давати м'язам фізичне навантаження і підтримувати форму набагато складніше, ніж чесати злими язиками в бездіяльності... Але, кожному - своє😉 💪 🩰 🦢 💃", - написала зірка. 

За годину кадри зібрали понад 1000 лайків і жодного коментаря, адже зірка давно відключила цю можливість. 

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова позувала в різних позах, прикриваючись банним віником. Не обійшлося без традиційного шпагату артистки.

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Записала для вас несколько упражнений на мышцы пресса, спины и ягодиц. И на растяжку. Я выполняю их после каждого занятия и репетиции или перед.🩰 Эта запись в двух карусельках в ускоренном варианте (чтобы не было скучно😉). Но в реальном режиме эти упражнения выполняются в два раза медленнее.🐣 Вдруг кому-то будет полезно.👍 Не ленитесь. Безусловно, заставить тело каждый день поработать, давать мышцам физическую нагрузку и поддерживать форму гораздо сложнее, нежели чесать злыми языками в бездействии.. Но, каждому-своё😉💪🩰🦢💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

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