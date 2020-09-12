Знаменита російська співачка Наташа Корольова підкорила неймовірно спокусливим образом

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці Корольової в Instagram з'явилося архівне відео, на якому ще юна зірка виступала на сцені.

На Корольовій було надіто вельми вульгарне для того часу плаття, яке, до того ж, було дуже коротке. Красуня танцювала на сцені перед своїм екс-чоловіком Ігорем Ніколаєвим. У відео-нарізці раз у раз показували його реакцію на свою молоду дружину. Варто відзначити, що Корольова на відео була вельми гаряча. Відразу видно, що в молодості вона була справжньою красунею.

"Пісня "Конфетті", автор пісні Ігор Ніколаєв, 1995 рік", - підписали автори каналу відео.

За день ролик подивилися майже 25 тисяч разів. У коментарях залишили масу приємних слів, а також негативних відгуків.

"Його пісні зробили її популярною. А зараз щось я не бачу і не чую нічого видатного", «Наташа та Ігор зустрілися свого часу і віддали один одному найкращі роки. Пара була просто клас!", "Профукал таку цукерку", «красива дуже була», «з якою любов'ю Ігор на Наташу дивиться", " ось таку ми тебе і любили. А зараз за минулі спогади", - пишуть користувачі мережі.

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