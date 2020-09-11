Відома фітнес-модель Ана Чері показала себе і вирішила пофілософствувати

На фото Чері здалася в кофтині, лосинах, білих кросівках і шкарпетках. Ана розгорнулася сніною, демонструючи свою п'яту точку. Красуня трохи задерла ніжку, підкреслюючи свої ідеальні форми. Зірка дивилася прямо в об'єктив камери, залишивши волосся розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Today show someone you care, be the reason someone feels welcomed, seen, heard, valued, loved and supported. 🤍 I saw this quote this morning and thought how wonderfully positive it is. Positivity is contagious so go through your day showing love to others and hopefully you will create a ripple 💕 Have a great Friday Everyone! My outfit is of course @cheri_fit 🤗💞🌟

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"Сьогодні покажіть комусь, що вам небайдуже, станьте причиною того, що хтось відчуває, що його приймають, бачать, чують, цінують, люблять і підтримують.

Я побачила цю цитату сьогодні вранці і подумала, наскільки вона позитивна. Позитив заразливий, тому проведіть свій день, проявляючи любов до інших, і, сподіваюся, ви викличете хвилю. Всім вдалої п'ятниці!",- написала Ана.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ой, люблю це", "шалено красива", "бездоганна", " стегна богині у тебе, мила. Ти красиво виглядаєш", "виглядає так красиво", " якщо вам ніхто не сказав, це найбільші сідниці в історії людства !!", "Чарівництво".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала фотосесію на узбережжі в оксамитовому бікіні.

Дівчина продовжує набирати популярність в соціальній мережі завдяки своїм фото, зробленим після тренування або яскравим кадрам, відзнятим в рамках спеціальних фотосесій для реклами спортивного одягу власного бренду.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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