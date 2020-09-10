Депутати Верховної Ради вирішили обтяжити власників домашніх тварин новими штрафами

Як повідомляє Politeka.net, відповідний законопроект зарагестрували в парламенті і опублікували на офіційному сайті. Авторами виступили 28 народних обранців з фракцій "Слуга народу", "Голос", "Батьківщина" та інших.

Документ пропонує фінансово карати українців, які не прибирають сліди життєдіяльності своїх улюбленців. Згідно із законопроектом, якщо власник Не подбає про утилізацію екскрементів собак, кішок або інших тварин, його змусять платити за це штраф у розмірі 170-340 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума збільшується вдесятеро-від 3 400-5 100 гривень. Стільки ж доведеться платити за дії тварин, які нашкодили здоров'ю або майну інших людей.

Як вважають ініціатори, такі правила потрібно ввести на вулицях, в будинках громадського користування, зупинках транспорту, підземних переходах, зонах відпочинку, на дитячих і спортивних майданчиках. Крім того, законопроект передбачає збільшення штрафів за неправильне утримання домашніх тварин; за утримання неідентифікованих або незареєстрованих вихованців, відсутність засобів ідентифікації, вигул у заборонених місцях.

Нагадаємо, що українців обкладуть новим податком у тисячі гривень, доб'ють штрафами: "по 3 600 гривень за...".

Як повідомляла Politeka, українцям загрожують штрафи за" неправильні " номери, з кого здеруть гроші.

Також Politeka писала, що українці масово позбудуться машин, водіїв чекає нищівний удар.