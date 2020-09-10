До Верховної Ради внесено пакет законопроектів, що дозволяє правоохоронцям доступ до смартфонів і комп'ютерів українців

Про це пише Politeka з посиланням на Обозреватель.

У пояснювальній записці до законопроекту № 4004, розміщеному на сайті ВРУ, сказано, що документ розроблений з метою підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів у кримінальному провадженні. Його ініціатори-нардепи від" Слуги народу", і груп" за майбутнє "і"довіра".

Законопроектом пропонується доповнити перелік процесуальних джерел доказів електронними, серед яких-текстові документи – графічні зображення, плани, фотографії, відео - та звукозапису, віртуальні активи, сайти, текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані та бази даних.

Також в документі сказано, що провайдери зобов'язані встановлювати в своїх мережах техзасоби для проведення негласних слідчих (розшукових) дій і доступу до інформації про зв'язок, абонента, отримання і маршрут передачі інтернет-послуг, їх тривалості та змісті. А оператори повинні сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення їх проведення.

Крім того, депутати подали в Раду законопроекти, спрямовані на підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю і дотримання санкційного режиму.

"Лабораторія цифрової безпеки", проаналізувавши всі законопроекти, дійшла висновку, що впровадження передбачених документами механізмів може негативно вплинути на доступ українців до телекомунікаційних послуг.

Так, законопроект № 4003 надає можливість доступу до інформації, що зберігається в електронних інформаційних системах (наприклад, в смартфонах або на персональних комп'ютерах).

Законопроект № 4003 зобов'яже провайдерів зберігати інформацію про рух трафіку в обсязі, достатньому для ідентифікації абонента, визначення джерела походження трафіку і маршруту його передачі протягом 12 місяців. Доступ до цієї інформації повинен надаватися за постановою прокурора або слідчого і може також делегуватися оперативним підрозділам.

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