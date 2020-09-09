Дочка хворої на рак зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк заінтригувала новим постом

На своїй сторінці в Instagram Анна Заворотнюк розповіла про свого загадкового "гостя", а для привернення уваги поділилася відвертим фото в чорному міні, передає Politeka.net.

Так, на першому знімку дочка зірки позує в міні-сукні на тонких бретельках, яка ефектно підкреслила її витончений бюст і стрункі ноги. Друге фото і підпис різко контрастують з пікантнм портретом. Так, Анна встигла сфотографувати яструба у себе на балконі і розповіла про нього шанувальникам. Правда, дівчина переплутала птицю з орлом.

"Уявляєте, до мене на балкон прилетів справжній орел! Цікаво, до чого б це? Я підійшла до нього так близько, неймовірно красивий і граціозний птах🦅 не дарма він є символом відваги, гордості, хоробрості та інших позитивних якостей. Сфотографувати навіть встигла!

А ви знаєте, що орли знаходять собі пару один раз і на все життя. Вчені виявили пару, яка прожила разом більше 35 років", — повідала дочка актриси.

Шанувальники в коментарях уточнили, що птах на фото — яструб, але в той же час відзначили, що це дуже хороший знак:

"По-перше скажу про твою фотографію вона неймовірно красива і ніжна, а на рахунок орла це точно до хорошої новини", " це до новин 🙏 дай Бог до хороших🙏 🙏, " значить буде неймовірна удача і радість 🤍", "Ось це здоровооо. Ви що принцеса з Діснея? ❤️😂", "Шикарний птах😍 а ви Ганнуся, як завжди незрівнянна, ніжна, і найпрекрасніша".

Нагадавши, Заворотнюк у сукні зі сміливим декольте потрясла виглядом, вийшовши на балкон.

Як повідомляла Politeka, розкішна дочка Заворотнюк забула надіти штани і застигла в томній позі: «просто бомба».

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