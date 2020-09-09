Володимир Зеленський має шанс залишитися в пам'яті українців великою людиною

Про це в ефірі телеканалу 112 України заявив громадський діяч, лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.

За його словами, у Володимира Зеленського є можливість ліквідувати посаду президента України.

"Я пропоную Володимиру Зеленському залишитися в пам'яті народу великою людиною і піти на обговорення, на створення Комітету з конституційної реформи. Завершити з президентством у вигляді "президент-султан", "президент-кровопивця", "президент-обранець олігархів", - розкрив нюанси Андрій Пальчевський.

Андрій Пальчевський також додав, що в рамках конституційної реформи глава держави може привести Україну до двопалатного парламенту.

"Володя (Зеленський - ред.), для того, щоб у першій Палаті представників люди змінювалися не раз на п'ять років, а раз на два роки. Розчарування настає вже через рік. І ми бачимо: ну козел сидить, ну дзвонить, з п*таною торгується, другий пише, що він поставив свого міністра, яка нічого не розуміє в медицині... Ми всі про них знаємо вже через півроку, а вони, св*лота, ще по п'ять років сидять. Що буде з тими людьми, які зараз у парламенті? Вони всі розбагатіють і підуть до наступного парламенту. Тому нам необхідно, щоб у нас була двопалатна парламентська система, при якій є "коротке служіння" і далі заміна. І найголовніше-представники областей по дві людини, які приречені авторитетом, бажано грошима, вони повинні бути важковаговиками... ",- резюмував громадський діяч в ефірі ток-шоу.

Раніше Андрій Пальчевський розповів, з чого почне змінювати життя в Києві.

"Зе-слуги не показали ніякої стратегії, куди ми йдемо. Ось мене люди запитують, А що ви в програмі дасте? Перше, що я дам.. Це не посадки навесні. З точки зору конструктиву потрібно йти. Повинна бути програма індустріалізації країни. Як це досягається, це тема іншої передачі", - підкреслив громадський діяч.

Він також зазначив, що мером має стати людина, яка має професіоналів у команді, які розуміють всі проблеми міста.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив справжню причину можливого скасування виборів.

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