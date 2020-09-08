До чого ж гарна

Екс-учасниця гурту "ВІА Гра", українська співачка Міша Романова порадувала шанувальників новим фото

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Міша поділилася дуже спокусливим знімком. Яскрава блондинка сиділа в офісі, закинувши ніжки на стіл. Вона була в міні-шортиках і босоніжках, тому її неймовірні стрункі ніжки були повністю на виду. Романова трохи відкинулася на стільці, в результаті чого її образ вийшов вражаючим.

"Bitch Boss" на офісі", - жартівливо підписала фото зірка.

За кілька годин пост співачки зібрав понад 6 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ось це я все пропустив)", «Ноги», «Богиня», «Крутишка», «красуня», «яка краса, що не фото, то вогонь», «навіщо така красива 😻», «всім би таких босів», «дівчинка рада, що тобі добре, красиві ніжки», «Осліпну щас)», «у ваших ніжок би все життя провів», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Міша Романова блиснула пишними формами в рельєфному чорному светрі. Наряд підкреслив струнку фігуру красуні і тісно обтягнув її видатний бюст. Образ артистка підкреслила розкішною зачіскою, золотими сережками і манікюром.

Як відомо, Романову пов'язують тісні відносини з Максом Барських і Аланом Бадоєвим.

Нагадаємо, що Міша Романова довела до божевілля формами в мокрому купальнику: тільки Барських не вистачає.

А ще Politeka писала, що Романова позбулася зайвого і приголомшила пружними формами: "на Вікторію Бекхем схожа".

Також Politeka повідомляла, що пекуча блондинка з ВІА Гри захопила змінами в зовнішності:"кішечка".