Иногда после проектов остаётся #backstage и после релиза можно уже посмаковать) у меня было несколько минут перед тем, как войти в кадр, я решила запечатлеть свой образ #хорошиеновостидля #Ритм . И передать вам поцелуй с площадки 😘 Образ - это всегда коллективная работа. И он удался )) @tanumuino и @olaazh меня такой придумали, мэйк сделала @kuzikova , прическа дело рук @stetsjulia , и если вы внимательно посмотрите - то увидите, что моя наряд сшит из ткани, на которой напечатаны мои фото, статьи, тексты моих песен ) крутизна в деталях) ✨ однозначно чувствовала себя девушкой из начала 2000х. Я как раз пришла в группу. Юная, смешная)) Какими вы были в то время?