Популярна співачка Віра Брежнєва здивувала шанувальників різкою зміною іміджу

Як передає Politeka.net, свіже відео зі зйомок красуня опублікувала у себе в Instagram. Віра постала в вельми незвичайному образі. Вона розпрощалася зі своїм довгим волоссям. На відео у неї було коротке каре і ефектний макіяж. Артистка вирішила поділитися з шанувальниками особистими враженнями від зйомок у мюзиклі.

"Іноді після проектів залишається #backstage і після релізу можна вже посмакувати) у мене було кілька хвилин перед тим, як увійти в кадр, я вирішила зняти свій образ», - розповіла Брежнєва.

Як відомо, артистка знялася в мюзиклі Діми Монатіка, з яким нещодавно записала спільну пісню. За словами співачки, її образ для мюзиклу вдався.

"Якщо ви уважно подивитеся, то побачите, що моє вбрання зшите з тканини, на якій надруковані мої фото, статті, тексти моїх пісень) крутизна в деталях) однозначно відчувала себе дівчиною з початку 2000-х», - зазначила Брежнєва.

За півгодини пост артистки подивилися понад 20 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Все відмінно цікаво і класно! Але це схоже на перуку? Вірно?", "Краса","о божечки, головне не стреги каре", "які тіні!!! Просто шик!", "Так класно. Вам пасує", "елемент номер п'ять!» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше Брежнєва поділилася фото, на якому показала всі образи з мюзиклу «Ритм».

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