Багато знаменитих людей вже народили і виховують дітей

Подивімось, як виглядають діти зірок, пише Politeka.net. А вже, на кого вони стали схожими, вирішувати вам...

Актори Анджеліна Джолі й Бред Пітт стали батьками своєї рідної першої дівчинки, Шайло, у 2006 році. У ЗМІ ходять чутки, що підліток мріє про зміну статі і п'є гормональні препарати. Однак поки сім'я ніяк це не коментує. 

Si chiama Shiloh, è la figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie e ama vestirsi da maschio. Poi ha preso un'altra assurda decisione. E la reazione della copia è stata totalmente inaspettata: http://fanpa.ge/hoOrG

Gepostet von Spettacolo Fanpage am Sonntag, 29. Mai 2016

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Українська співачка Ані Лорак народила дочку, Софію, у шлюбі з турецьким бізнесменом Мурата Налчаджіоглу у 2011 році. Дівчинка росте справжньою красунею, яка веде свою сторінку в Tik-Tok. 

Бывший муж известной певицы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу , порадовал фанатов опубликовав трогательные фото и видео...

Gepostet von Херсон City am Sonntag, 3. November 2019

А у 2009 році народився син української співачки Тіни Кароль, Веніамін. Дитина з'явилася на світ у шлюбі з продюсером Євгеном Огіром. Хлопчик навчається в Лондоні. Веніамін зізнається, що навчатися йому неважко, та й підтримку мами він завжди відчуває. 

Gepostet von ТИНА КАРОЛЬ am Montag, 18. November 2019

Світлана Лобода вперше стала мамою у 2011 році. Артистка народила дівчинку Єву від танцюриста Андрія Царя. А у 2018 році на світ з'явилася друга дочка, Тільда, ім'я батька якої приховується. До слова, обличчя малятка співачка також приховує. 

👩‍👩‍👧Гарик Харламов и Кристина Асмус впервые участвовали в фотосессии всей семьей. 😊Как считаешь, на кого больше похожа их дочь Настя? Пиши в комментариях! #рутв #rutv #гарикхарламов #кристинаасмус

Gepostet von Русский Музыкальный Телеканал RU.TV am Dienstag, 12. November 2019

Шість років тому на світ з'явилася дівчинка Анастасія - дочка російських зірок Гаріка Харламова і Христини Асмус. Цього року дівчинка вже пішла в перший клас. 

Светлана Лобода, Ева и Тильда

Gepostet von Kartina.TV am Mittwoch, 8. Juli 2020

А ось, як виглядають діти зірок таких, як: 

  • дочка Різ Уізерспун і Райана Філліппа, Ава-Елізабет;
  • Блейк Лайвлі та Райана Рейнольдса, Інес;
  • Бена Аффлека і Дженніфер Гарнер, Вайолет;
  • Хіта Леджера і Мішель Вільямс, Матильда. 

Нагадаємо, Анджеліна Джолі оскаженіла, коли дізналася, що Бред Пітт привіз в їх маєток у Франції молоду коханку. 

Однак, ймовірно, Пітта не хвилює, що думає про нього колишня. 

Нагадавши, підступна Джолі збирається знищити Пітта будь-яким способом

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі здивувала новим визнанням про дітей Пітта

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