Багато знаменитих людей вже народили і виховують дітей
Подивімось, як виглядають діти зірок, пише Politeka.net. А вже, на кого вони стали схожими, вирішувати вам...
Актори Анджеліна Джолі й Бред Пітт стали батьками своєї рідної першої дівчинки, Шайло, у 2006 році. У ЗМІ ходять чутки, що підліток мріє про зміну статі і п'є гормональні препарати. Однак поки сім'я ніяк це не коментує.
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Українська співачка Ані Лорак народила дочку, Софію, у шлюбі з турецьким бізнесменом Мурата Налчаджіоглу у 2011 році. Дівчинка росте справжньою красунею, яка веде свою сторінку в Tik-Tok.
А у 2009 році народився син української співачки Тіни Кароль, Веніамін. Дитина з'явилася на світ у шлюбі з продюсером Євгеном Огіром. Хлопчик навчається в Лондоні. Веніамін зізнається, що навчатися йому неважко, та й підтримку мами він завжди відчуває.
Світлана Лобода вперше стала мамою у 2011 році. Артистка народила дівчинку Єву від танцюриста Андрія Царя. А у 2018 році на світ з'явилася друга дочка, Тільда, ім'я батька якої приховується. До слова, обличчя малятка співачка також приховує.
Шість років тому на світ з'явилася дівчинка Анастасія - дочка російських зірок Гаріка Харламова і Христини Асмус. Цього року дівчинка вже пішла в перший клас.
А ось, як виглядають діти зірок таких, як:
- дочка Різ Уізерспун і Райана Філліппа, Ава-Елізабет;
- Блейк Лайвлі та Райана Рейнольдса, Інес;
- Бена Аффлека і Дженніфер Гарнер, Вайолет;
- Хіта Леджера і Мішель Вільямс, Матильда.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі оскаженіла, коли дізналася, що Бред Пітт привіз в їх маєток у Франції молоду коханку.
Однак, ймовірно, Пітта не хвилює, що думає про нього колишня.
Нагадавши, підступна Джолі збирається знищити Пітта будь-яким способом
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