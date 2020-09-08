Телезірка Марина Боржемська (колишня Узелкова) з проекту "Зважені та щасливі" поділилася ефектним результатом свого перетворення після розлучення

Цього разу сорокарічна фітнес-тренер вразила фанатів ідеальним образом після зміни іміджу. Як відомо, вже не перший рік Марина Боржемська зараз є одним з основних тренерів на популярному проекті"Зважені та щасливі". Жінка мотивує своїх підопічних, займається разом з ними і показує результати їх перетворення в соціальній мережі Instagram.

В цей же раз у себе на сторінці вона представила особисте фото в основному профілі. Всього у Марини чотири аккаунта, один з яких створений для порад по схудненню, другий для щоденників харчування, третій для рецептів, а останній для фото і відеоматеріалів особистого змісту.

На новому фото Марина позувала в білосніжному брючному костюмі, притримує білий капелюх на голові - виглядає запаморочливо і стильно.

"Сама елегантність, а також інформація про сильну безпеку, в якій знаходиться впевнена в собі особистість" « " Ві шикарна красуня !!! 🌹 🌹 🌹 ", «Дуже красива 👍 👍 👍 ви мій кумир😘", " ну гарна, дуже, Що ще скажеш. 😊 💯 » , «Що за красуня? 👸 «, "Безсовісно красива! 😍 👏 » , «Охх, красивеннааа !!! Навзаєм! 🔥 💥 😘 "»"Ві шикарна! 🤗».

Раніше ми писали, що Марина Боржемська-Узелкова зважилася на сміливу фотосесію в одній білизні. Так, вона опублікувала нові кадри на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Вийти із зони комфорту, - ще та пригода, я вам скажу🙈 💪 навіть більше: для деяких це справжнє випробування. Я не виняток. Приміряти нові сміливі образи для фотосесій, - теж потрібно набратися хоробрості👆Але, я давно хотіла спробувати такий лук і я переборола свої сумніви і страхи! Пропоную вам зробити теж🔥 геть невпевненість, сорому і страхи!» ,- заявила вона в мережі.

На фото вона позує напівбоком в розкішній мереживній білизні з сіткою. На плечі артистка накинула картату сорочку. У коментарях багато відзначили, що їй дуже красиво в такому образі.

"Красиво", " кращий приклад для всіх нас !!! Мариночка ти чарівна !!», «Краса», «

Марина, ну нарешті то ти зважилася! ти прекрасна, чарівна, чудова! жіноче тіло, це ж прекрасно! Краса!",»Марина ви велика розумниця, красива фігура".

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