Українці повинні бути готові до найсильнішої магнітної бурі в 2020 році

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Як запевняють експерти, найпотужніший удар з космосу в 2020 році українці відчують на собі саме у вересні.

Пік потужного удару з космосу припаде на 27 вересня, але метеохвилювання, як стверджують в лабораторії, затягнуться на кілька днів - з 25 по 28 число.

Експерти нагадують, що геомагнітні бурі викликаються надходженням в околиці Землі обурених потоків сонячного вітру і їх взаємодією з магнітосферою планети.

Від магнітних бур, в першу чергу, постраждають метеозалежні українці, літні люди і ті, хто страждає хворобами судин, серця, гіпертоніки. Тому медики настійно рекомендують тримати під рукою необхідні ліки в небезпечні дні.

У дні, коли починаються метеохвилювання, можливий занепад сил, головний біль, яка переходить в мігрень, стрибає тиск, виникають проблеми зі сном. Найнебезпечнішим днем є 27 вересня, але самопочуття може погіршитися до цієї дати і після неї.

У небезпечні дні українцям рекомендують якомога менше знаходиться під впливом сонячних променів. З ранку для пробудження краще використовувати "контрастний душ", а по вечора можна набрати теплу ванну.

Що стосується харчування, то медики радять наступне: пийте побільше води, виключіть солодощі, солону і гостру їжу. Більш того, в такі дні українцям краще відмовитися від алкоголю, куріння, і пити менше напоїв з високим вмістом кофеїну.

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