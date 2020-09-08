Міносвіти планує переглянути норми законів про оплату праці педагогів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на письмо ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І науки України Голові Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергію Бабаку.

У листі профспілкові діячі вказують на те, що 2 вересня поточного року на засіданні Комітету Міносвіти представило на розгляд проект реформування оплати праці педагогів.

У профспілках у цьому проекті побачили загрозу зниження оплати праці вчителям, оскільки МОН не погодило цю реформу з освітньою громадськістю.

Автори листа припускають, що якщо Рада скасує постанови Кабміну про підвищення посадових окладів і ставок зарплат педагогічних працівників, прийняті в 2018 році, то зарплати вчителів істотно скоротяться.

У профспілці зазначили також, що Міносвіти має намір встановити надбавки за престижність педагогічної праці в розмірі 15% (на сьогоднішній день – 30%).

Якщо Закон" про середню освіту " в нинішній його редакції переглянуть з метою скасування всіх доплат і підвищень педагогічним працівникам, то висококваліфіковані вчителі не будуть мотивовані продовжувати свою роботу, попередили в профспілці.

Politeka писала, що українців попередили про можливе введення нових компенсацій. Так, українцям можуть виплачувати грошові компенсації в разі затримки пенсій, зарплат та інших соціальних виплат. З такою ініціативою виступив профільний комітет Ради з питань соцполітики.

"Члени комітету вирішили рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу проект закону Про внесення змін до Закону “про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" (№3817)", – сказано в повідомленні.

Посадові оклади співробітників усіх бюджетних установ повинні переглянути у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати в Україні. 7 вересня прес-служба Міністерства економічного розвитку роз'яснило ситуацію на офіційному сайті. Зазначається, що нові розміри окладів встановлять у штатних розписах з 1 серпня 2020 року, при цьому вони діятимуть до 1 січня наступного року.

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