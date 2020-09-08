Настя Каменських похвалилася своїм новим білосніжним купальником

Популярна українська співачка поділилася відповідним фото в Instagram, пише Politeka.net.

Нагадаємо, що напередодні зірка випустила кліп на свою нову пісню A Huevo в латиноамериканському стилі, який став для неї вже традиційним. Відео набрало мільйони переглядів, чому дуже зраділа Настя.

З цієї нагоди вона порадувала фанатів новим відвертим фото.

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