Такого від неї не очікували

Настя Каменських похвалилася своїм новим білосніжним купальником

Популярна українська співачка поділилася відповідним фото в Instagram, пише Politeka.net.

Нагадаємо, що напередодні зірка випустила кліп на свою нову пісню A Huevo в латиноамериканському стилі, який став для неї вже традиційним. Відео набрало мільйони переглядів, чому дуже зраділа Настя.

З цієї нагоди вона порадувала фанатів новим відвертим фото.