Легенда українського радіо та актор дубляжу Микола Козій помер на 80 - му році життя

Цю інформацію у своєму Facebook підтвердив голова Громадського радіомовлення, генеральний продюсер UA: Українське радіо Дмитро Хоркін, передає Politeka.net.

Трагедія сталася вчора, 7 вересня.

"Помер Микола Козій-легендарний диктор Українського радіо і перший бренд-войс телеканалу 1+1, йому було 79 років. Голос епохи. Світла пам'ять, маестро", - написав Хоркін у Facebook.

Миколу Козія вважали одним з найкращих дикторів в історії України. Він озвучував багато популярних телесеріалів та програм, зокрема пізнавальних передач Українського радіо для шкільної молоді, які виходили у 80-ті роки. В кінці минулого століття був одним з провідних ранкової інформаційної програми НРКУ.

Крім цього, Миколу Козія пам'ятають за дубляжем таких фільмів, як "Король говорить", "Ноїв ковчег", телесеріалів "Альф", "Коломбо" і т. п.

Також Микола Козій читав текст для першої україномовної Біблії в аудіоформаті, і саме цей диктор озвучив українською мовою Томос про надання автокефалії Православній Церкві України.

"Світла пам'ять, царство Небесне", "ціла епоха пішла", "Мав за щастя працювати, вчитися, слухати.. Сумно..", "Боже, яка сумна новина. Добре знала Миколу, працювали в одній студії", "Голос дитинства, світла пам'ять", "Дядя Коля, Відпочивай з миром", " Пам'ятаю він альфа озвучував) Український я з цього серіалу вчив! У школі в 90-х все було російською, а мова була раз на тиждень, і то, то прогулював, то її чимось іншим замінювали", "Пам'ятаю його голос по радіо",-написали українці в коментарях.

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