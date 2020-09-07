Телеведучі "Дом-2" Ольга Бузова і Ксенія Бородіна влаштували розбірки в соціальних мережах

Як передає Politeka.net, словесна перепалка між колегами сталася на сторінці ще однієї телеведучої Ольги Орлової в Instagram. Орлова опублікувала фото, на якому позувала з Ксенією Бородіною. У артисток була однакова зачіска-каре.

Ольга Бузова вирішила прокоментувати їх образ, зазначивши, що їм дуже личить її фірмова зачіска.

«Як вам пасує моє фірмове каре 😻 красуні", - написала зірка.

Її коментар викликав шквал критики і негативу. Під ним залишили близько 350 коментарів. В основному, люди критикували і принижували Бузову за її зарозумілість.

"До цього про каре ніхто і знати не знав! Блиснула розумом, як завжди", " самий тупий коментар, спустися на землю вже ((часом взагалі не смішно ось це ось Все «моє, мої, мій», «Оль пора б вже охолонути на своє фірмове «тільки я створюю тренди», «скоро...у всіх перукарнях країни "Фірмове каре Бузової", "Ольга коли ви вже почнете думати, перед тим як щось сказати або написати», "Господи, позорище, фірмовий у тебе тільки мозок, а так, і ще голос такий же нікчемний", - пишуть користувачі мережі.

Не стрималася і відповіла на коментар сама Бородіна.

"Мурік♥️ твоє фірмове може бути тільки каре ягняти ♥️ любимо ♥️ цілуємо", - написала зірка.

Крім цього, Бородіна зазначила, що робить таку стрижку вже давно.

«У мене каре з 2010 року, вже 10 років тому, я прийшла до того, що хочу каре, потім експериментувала і знову повернулася. Просто у когось погана пам'ять", - заявила Бородіна.

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