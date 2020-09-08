Практично кожен українець знає ведучих на телеканалах, але не кожен пам'ятає, як нинішні зірки виглядали на початку своїх кар'єр

Згадаймо, як виглядали відомі ведучі новин на одному з українських телеканалів.

Ведуча Алла Мазур з 1997 року працює в службі ТСН. Зірка вже стала легендою українського телебачення. Зараз ведуча підбиває підсумки тижня в програмі "ТСН. Тиждень", пише odnaminyta.com.

Марічка Падалко з 2001 року веде новини. Зірка спочатку розповідала про спорт, а пізніше її кар'єра стала рости. Зараз Марічка розповідає новини на ТСН в рамках ранкового шоу "Сніданок з 1+1".

Наталія Мосейчук з 2006 року вела новини, а зараз - політичне ток-шок "Право на владу".

Лідія Таран починала кар'єру на "Новому каналі" і "5 каналі", а з 2009 року веде новини на"1+1".

Ведуча Юлія Бориско працювала на українських різних телеканалах, але з 2001 року будує кар'єру на "ТСН". Зараз 41-річна ведуча веде пізній випуск новин «ТСН. Ніч"

Раніше повідомлялося, що Алла Мазур, яка перемогла рак, опублікувала в Instagram фото з сином.

Зірка вирішила показати, що літо, що минає, було багатим на приємні емоції і моменти, що запам'ятовуються.

"І сніданок, ретельно продуманий сином: "Мам, ти просто сиди, я все зроблю красиво»", – написала Мазур.

Нагадаємо, Марічка Падалко розповіла, що зробила дочці тест ПЛР на наявність китайського вірусу.

"Отримали негативний ПЛР-тест старшої дочки. Я теж відчуваю себе краще, хоча пережила непрості два дні, які полегшила крапельниця", - зізналася Марічка Падалко.

Нагадавши, Алла Мазур, яка перемогла рак, викликала фурор знімком з відпустки.

Як повідомляла Politeka, син Алли Мазур кардинально змінив зовнішність.

Також Politeka писала, що Алла Мазур після перемоги над раком показала свою нову гордість і здивувала зовнішністю.