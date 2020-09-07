Знімальна команда фільму "Бетмен" повернулася до роботи через збитки, які може принести хвороба Роберта Паттінсона

Як повідомляє Politeka.net, компанія пішла на ризикований крок і продовжила зйомки без виконавця головної ролі, пише видання Daily Mail зі слів інсайдера.

Кілька днів тому стало відомо про те, що у Роберта Паттінсона виявили Китайський вірус. У зв'язку з недугою актор пішов в ізоляцію, а зйомки "Бетмена" були призупинені. Однак незабаром організатори підрахували, що 14 днів простою обійдуться їм у п'ять мільйонів фунтів стерлінгів (понад 36 мільйонів гривень).

У підсумку 130 співробітників, які не контактували з Робертом, попросили відновити роботу. Команда

вирішила знімати сцени, де не потрібна участь хворого актора, їм доводиться цілодобово працювати. При цьому декорації для безпеки перенесли в інший павільйон.

"Знімальну групу можна замінити, оскільки більшість з них — фрілансери і найняті на час зйомок, але це буде катастрофа, якщо інший знаковий актор заразиться», — заявило джерело.

Варто відзначити, що "Бетмена" з Робертом Паттінсоном почали знімати у Великобританії на початку 2020 року. У березні процес вже призупиняли через пандемію, і тоді режисер Метт Рівз повідомив, що відзнято вже чверть матеріалу.

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