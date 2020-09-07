Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила витівкою відразу після відпочинку в лазні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Після лазні.😊 Очима коханого.😊... " - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Волочкова позує з червоним обличчям, вбравшись при цьому в пижаму. А ось коментарі до знімка знаменитість залишила закритими через те, що користувачі Мережі звинувачують її в лукавстві.
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До цього ми писали, що російська балерина Анастасія Волочкова спантеличила шанувальників дивною витівкою в бікіні
"Будьте щасливі! Давайте радіти один за одного і ділитися позитивом", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Волочкова позує в морі, дивно граючи з водою. А оскільки знаменитість закрила можливість що-небудь говорити під своїми постами, користувачі Мережі не змогли їй сказати, що їх кумир виглядає так, ніби втік з дитячого садка.
Як відомо, балерину хейтять за лукавство – користувачі критикують за те, що на одних фотографіях вона позує в різних релігійних місцях, а після цього постить знімки з неймовірно відвертою тематикою.
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