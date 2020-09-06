35-річна українська співачка Тіна Кароль звела з розуму публіку новою порцією відвертих фото

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося в Instagram зірки. Кароль, яка знялася для українського vogue, постала в спокусливій чорній сукні. На фото красуня стояла спиною до камери, даючи можливість розгледіти її ідеальні вигини. Особливу увагу шанувальників привернула спина Тіни, а також пікантний розріз сукні, який оголив ніжку артистки.

"Тіна Кароль стала головною зіркою вересневого номера vogue_ukraine", - підписано фото.

Варто відзначити, що раніше Тіна вже публікувала кілька образів з цієї зйомки. Зірка позувала в шкіряному вбранні, а також в ніжному образі на ліжку.

Цього разу красуня залишилася в образі пристрасної діви, яка здатна підкорювати чоловічі серця.

За 45 хвилин пост красуні зібрав понад 14 тисяч лайків. У коментарях Кароль залишили масу приємних слів.

"Залиплала на спину 😍 чистий кайф», «змінилася, поправилася», «Тіна, як завжди – богиня», «не ну це вогонь», «шикарна, неможливо відірвати погляд», «Леді-Бос», «Моя кішечка, як завжди ти бомба», «ікона», "карколомна, загалом як і завжди", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що пристрасна Тіна Кароль в шкірі приголомшила глибиною декольте, зірку не впізнати:"зухвала кішка".

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