35-річна українська співачка Тіна Кароль звела з розуму публіку новою порцією відвертих фото

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося в Instagram зірки. Кароль, яка знялася для українського vogue, постала в спокусливій чорній сукні. На фото красуня стояла спиною до камери, даючи можливість розгледіти її ідеальні вигини. Особливу увагу шанувальників привернула спина Тіни, а також пікантний розріз сукні, який оголив ніжку артистки.

"Тіна Кароль стала головною зіркою вересневого номера vogue_ukraine", - підписано фото.

Варто відзначити, що раніше Тіна вже публікувала кілька образів з цієї зйомки. Зірка позувала в шкіряному вбранні, а також в ніжному образі на ліжку.

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Тина Кароль стала главной звездой сентябрьского номера @vogue_ukraine ! Журнал уже в продаже! Photo: Greg Swales @gregswalesart Style: @anyaziourova Hair: @riadazar9 @artdeptagency Make-up: @natastrilchuk Nail: @mvk.ua Producer: @alexeyg, @agpnyc (c) @vogue_ukraine, New-York, 2020 #tinakarol #тинакароль

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Цього разу красуня залишилася в образі пристрасної діви, яка здатна підкорювати чоловічі серця.

За 45 хвилин пост красуні зібрав понад 14 тисяч лайків. У коментарях Кароль залишили масу приємних слів.

"Залиплала на спину 😍 чистий кайф», «змінилася, поправилася», «Тіна, як завжди – богиня», «не ну це вогонь», «шикарна, неможливо відірвати погляд», «Леді-Бос», «Моя кішечка, як завжди ти бомба», «ікона», "карколомна, загалом як і завжди", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що пристрасна Тіна Кароль в шкірі приголомшила глибиною декольте, зірку не впізнати:"зухвала кішка".

Як повідомляла Politeka, задоволена Кароль задерла сорочку і показала животик після чуток про вагітність: "перейшла на вільне".

Також Politeka писала, що Кароль в ліфчику з блискіток здивувала образом жінки-вамп:"Тінка вогонь з чоловіками".